La truffa dei Logan streaming e diretta tv: dove vedere il film

Questa sera, giovedì 24 settembre 2020, alle ore 21,20 su Rai 3 (canale 3 o 503 del digitale terrestre) va in onda La truffa dei Logan (titolo originale: Logan Lucky), film del 2017 diretto da Steven Soderbergh con un cast corale che comprende Channing Tatum, Adam Driver e Daniel Craig. Ma dove è possibile vedere La truffa dei Logan in tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

In tv

Il film, come detto, va in onda oggi – 24 settembre 2020 – alle ore 21,20 in chiaro – gratis – su Rai 3 (tasto 3 o 503 (versione HD) del digitale terrestre).

La trauffa dei Logan in live streaming

Sarà possibile seguire La truffa dei Logan anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita – previa registrazione via mail o social – RaiPlay.it che permette di seguire i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone. Sempre su RaiPlay sarà possibie recuperare il film grazie alla funzione on demand.

Cast

Abbiamo visto dove vedere in tv e streaming La truffa dei Logan, ma qual è il cast? Di seguito l’elenco degli attori:

Channing Tatum: Jimmy Logan

Adam Driver: Clyde Logan

Daniel Craig: Joe Bang

Riley Keough: Mellie Logan

Farrah Mackenzie: Sadie Logan

Katie Holmes: Bobbie Jo Chapman

Katherine Waterston: Sylvia Harrison

Seth MacFarlane: Max Chilblain

Sebastian Stan: Dayton White

Brian Gleeson: Sam Bang

Jack Quaid: Fish Bang

Hilary Swank: agente FBI Sarah Grayson

David Denman: Moody Chapman

Jim O’Heir: Cal

Dwight Yoakam: Warden Burns

Macon Blair: agente speciale Brad Noonan

LeAnn Rimes: sé stessa

Jesco White: sé stesso

Charles Halford: Earl

