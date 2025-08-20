La ragazza alla pari: quante puntate, durata e quando finisce

Quante puntate sono previste per La ragazza alla pari? La serie inglese è composta da quattro episodi, e debutta su Canale 5 questa sera, 20 agosto 2025, alle ore 21.20. In tutto sono previste due puntate, 20 e 21 agosto 2025, e per ogni puntata vengono trasmessi due episodi. Appuntamento dunque da non perdere con un thriller appassionante che riporta in scena Sir David Suchet, amatissimo interprete di Hercule Poirot nella serie televisiva trasmessa dal 1989 al 2013. Ma vediamo la programmazione completa.

Prima puntata: 20 agosto 2025

Seconda puntata: 21 agosto 2025

Durata

Quanto dura (durata) ogni puntata de La ragazza alla pari? Ogni puntata ha una durata di circa due ore, e vengono trasmessi due episodi a serata.

Streaming e tv

Dove vedere La ragazza alla pari in tv e streaming? Appuntamento su Canale 5 il 20 e 21 agosto 2025, dalle ore 21.20. Anche in streaming e on demand su Mediaset Infinity.