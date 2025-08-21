La ragazza alla pari: le anticipazioni (trama e cast) della seconda puntata

Questa sera, 21 agosto 2025, alle ore 21.20 su Canale 5 va in onda in prima visione La ragazza alla pari, miniserie inglese in due puntate, trasmessa in prima visione su Canale 5. The Au Pair” è un racconto inquietante con protagonista una famiglia alle prese con l’arrivo di una misteriosa ragazza alla pari. Ma vediamo insieme le anticipazioni di questa sera.

Trama e anticipazioni

In aggiornamento

La ragazza alla pari: il cast della serie

Abbiamo visto la trama e le anticipazioni della seconda puntata, ma qual è il cast de La ragazza alla pari? Tra tutti spicca l’attore Sir David Suchet, amatissimo interprete di Hercule Poirot nella serie televisiva trasmessa dal 1989 al 2013 per la bellezza di 13 stagioni e 70 episodi. Qui presta il volto a George, il padre della protagonista. Con lui ci sono Sally Bretton (Zoe Dalton), Ludmilla Makowski (Sandrine), Kenny Doughty (Chris Dalton), Virginie Ledoyen (Marie). Nella serie appaiono anche Margot Pue (Amber), Ripley Barden (Noah), Ebimie Anthony (Raye), Vanessa Ifediora (la dottoressa Vaughan), Natalie Britton (Susannah), Demi Bhamber (Posh Mum), Jean Law (Sylvie), Lesley Molony (Lydia), Clodagh Moriarty (madre), Barry John Kinsella (l’ispettore Holt) e Louis Bernard (Fred).