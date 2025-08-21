Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 19:27
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Spettacoli » TV
TV

La ragazza alla pari: le anticipazioni (trama e cast) della seconda puntata

Immagine di copertina
di Antonio Scali
Immagine dell'autore

La ragazza alla pari: le anticipazioni (trama e cast) della seconda puntata

Questa sera, 21 agosto 2025, alle ore 21.20 su Canale 5 va in onda in prima visione La ragazza alla pari, miniserie inglese in due puntate, trasmessa in prima visione su Canale 5. The Au Pair” è un racconto inquietante con protagonista una famiglia alle prese con l’arrivo di una misteriosa ragazza alla pari. Ma vediamo insieme le anticipazioni di questa sera.

Trama e anticipazioni

In aggiornamento

La ragazza alla pari: il cast della serie

Abbiamo visto la trama e le anticipazioni della seconda puntata, ma qual è il cast de La ragazza alla pari? Tra tutti spicca l’attore Sir David Suchet, amatissimo interprete di Hercule Poirot nella serie televisiva trasmessa dal 1989 al 2013 per la bellezza di 13 stagioni e 70 episodi. Qui presta il volto a George, il padre della protagonista. Con lui ci sono Sally Bretton (Zoe Dalton), Ludmilla Makowski (Sandrine), Kenny Doughty (Chris Dalton), Virginie Ledoyen (Marie). Nella serie appaiono anche Margot Pue (Amber), Ripley Barden (Noah), Ebimie Anthony (Raye), Vanessa Ifediora (la dottoressa Vaughan), Natalie Britton (Susannah), Demi Bhamber (Posh Mum), Jean Law (Sylvie), Lesley Molony (Lydia), Clodagh Moriarty (madre), Barry John Kinsella (l’ispettore Holt) e Louis Bernard (Fred).

Antonio Scali
Classe 1992, giornalista professionista. A TPI dal 2019, mi occupo principalmente di spettacoli e sport.
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
TV / Un professore 2 streaming e diretta tv: dove vedere la terza puntata (replica)
TV / I re della scena: tutto quello che c’è da sapere sul film
TV / Crawl – Intrappolati: tutto quello che c’è da sapere sul film
Ti potrebbe interessare
TV / Un professore 2 streaming e diretta tv: dove vedere la terza puntata (replica)
TV / I re della scena: tutto quello che c’è da sapere sul film
TV / Crawl – Intrappolati: tutto quello che c’è da sapere sul film
TV / The Untouchables – Gli intoccabili: tutto quello che c’è da sapere sul film
TV / La ragazza alla pari streaming e diretta tv: dove vedere la seconda puntata
TV / Un professore 2: le anticipazioni (trama e cast) della terza puntata (replica)
Spettacoli / Ruba i fiori dalle corone per i funerali di Pippo Baudo, l'ammissione al Tg1
Spettacoli / L’ex compagna di Pippo Baudo: “Mi voleva sposare ma l’ho lasciato, aveva una gelosia morbosa”
TV / Ascolti tv mercoledì 20 agosto: Amore sul Danubio, Rocco Schiavone 5
TV / Rocco Schiavone 5: le anticipazioni (trama e cast) della prima puntata in replica
Ricerca