Ultimo aggiornamento ore 19:40
Home » Spettacoli » TV
TV

La ragazza alla pari: le anticipazioni (trama e cast) della prima puntata

di Antonio Scali
La ragazza alla pari: le anticipazioni (trama e cast) della prima puntata

Questa sera, 20 agosto 2025, alle ore 21.20 su Canale 5 va in onda in prima visione La ragazza alla pari, miniserie inglese in due puntate, trasmessa in prima visione su Canale 5. The Au Pair” è un racconto inquietante con protagonista una famiglia alle prese con l’arrivo di una misteriosa ragazza alla pari. Ma vediamo insieme le anticipazioni di questa sera.

Trama e anticipazioni

La serie ha per protagonista Zoe Dalton (Sally Bretton), una donna inglese che sembra avere tutto dalla vita e che abita nella ricca regione delle Cotswolds, in una splendida casa di campagna. Zoe è sposata con un uomo di successo, Chris (Kenny Doughty), ed è matrigna di due adorabili bambini: Amber (Margot Pue) e Noah (Ripley Barden), nati dal precedente matrimonio di Chris.

Le giornate di Zoe sono scandite dalla sua fiorente attività di sartoria, un lavoro che ama e a cui si dedica con tutta se stessa. Tuttavia, non tutto è come sembra, poiché Zoe sta vivendo problemi coniugali e la pressione aumenta quando suo padre George (Sir David Suchet), affetto da diabete, si trasferisce nella casa accanto.

La ragazza alla pari: il cast della serie

Abbiamo visto la trama e le anticipazioni della prima puntata, ma qual è il cast de La ragazza alla pari? Tra tutti spicca l’attore Sir David Suchet, amatissimo interprete di Hercule Poirot nella serie televisiva trasmessa dal 1989 al 2013 per la bellezza di 13 stagioni e 70 episodi. Qui presta il volto a George, il padre della protagonista. Con lui ci sono Sally Bretton (Zoe Dalton), Ludmilla Makowski (Sandrine), Kenny Doughty (Chris Dalton), Virginie Ledoyen (Marie). Nella serie appaiono anche Margot Pue (Amber), Ripley Barden (Noah), Ebimie Anthony (Raye), Vanessa Ifediora (la dottoressa Vaughan), Natalie Britton (Susannah), Demi Bhamber (Posh Mum), Jean Law (Sylvie), Lesley Molony (Lydia), Clodagh Moriarty (madre), Barry John Kinsella (l’ispettore Holt) e Louis Bernard (Fred).

Antonio Scali
Classe 1992, giornalista professionista. A TPI dal 2019, mi occupo principalmente di spettacoli e sport.
