TV

La Preside: le anticipazioni (trama e cast) della terza puntata

di Anton Filippo Ferrari
La Preside: anticipazioni (trama e cast) della terza puntata, 26 gennaio

Questa sera, lunedì 26 gennaio 2026, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda la terza puntata de La Preside, la nuova serie con protagonista Luisa Ranieri e con la regia di Luca Miniero. Liberamente ispirata alla storia vera di Eugenia Carfora, la dirigente scolastica di Caivano divenuta simbolo di coraggio e determinazione nella lotta per il riscatto educativo e sociale, la serie racconta la missione di una donna visionaria e ostinata, interpretata da Luisa Ranieri, che, al suo primo incarico da preside, sceglie di guidare l’Istituto Anna Maria Ortese di Napoli, un luogo segnato dall’abbandono scolastico e circondato dal degrado, al centro di una delle piazze di spaccio più grandi d’Europa. Ma vediamo insieme le anticipazioni di oggi.

Anticipazioni (trama)

Episodio 5: Lucia rischia di mettersi nei guai per salvare Nicola ma l’intervento salvifico della preside appianerà i problemi. Gessica e Tano, ormai noti come i gemelli di Caivano grazie al loro talento canoro, faticano a stare al passo con gli studi. Eugenia, mentre lavora giorno e notte al suo progetto di aprire un istituto alberghiero negli spazi occupati abusivamente dalla tintoria del custode Gianni, inizia a nutrire alcuni sospetti sul maresciallo Corsi, che sembra avere una vita parallela al limite della legalità. Cosa nasconde?

Episodio 6: Michele scopre l’amore segreto tra Lucia e Nicola e litiga con il suo migliore amico. Eugenia si concentra su Mario, che subisce un agguato da un gruppo di ragazzi ma riuscirà a rialzarsi grazie all’aiuto della preside. Finalmente viene disposto dalla Procura lo sfratto della tintoria di Gianni, non senza ripercussioni all’interno della scuola. Il vantaggio per Eugenia è la possibilità di inaugurare l’alberghiero. L’intervento di Corsi, però, interrompe i festeggiamenti, imponendo i sigilli alla nuova ala dell’Istituto Morano. Nel frattempo, il maresciallo sta tenendo d’occhio Andrea, figlio della preside, per scopi ancora poco chiari.

La Preside: il cast

Abbiamo visto le anticipazioni di questa sera, ma qual è il cast de La Preside? Protagonista di questa serie è la bravissima Luisa Ranieri, che interpreta il personaggio di Eugenia Liguori, liberamente ispirato alla storia vera di Eugenia Carfora. Nel cast altri grandi attori come Alessandro Tedeschi e Francesco Zenga. Al soggetto ha lavorato anche Luca Zingaretti. Vediamo insieme gli attori e i relativi personaggi interpretati:

  • Luisa Ranieri (Eugenia Liguori, la Preside)
  • Alessandro Tedeschi (Vittorio Leoni)
  • Francesco Zenga (Nicola Russo)
  • Ludovica Nasti (Lucia Ruotolo)
  • Pasquale Brunetti (Michele Coppola)
  • Luigi D’Oriano (Andrea Carli)
  • Aurora Venosa (Jessica D’Amore)
  • Francesca Bellamoli (Margherita)
  • Brunella Cacciuni (Marita Voiello)
  • Salvatore Cominale (Mario Rescigno)
  • Alessandro De Renzi (Gino Satriano)
  • Tony Laudadio (Sandro Corsi)
  • Alessandro De Martino (Tano D’Amore)
  • Ivan Castiglione (Franco Carli)
  • Daniela Ioia (Giuliana ’A Vesuviana)
  • Simone Borrelli (Mauro Ruotolo)
  • Enzo Casertano (Gianni)
  • Claudia Tranchese (Carla Cozzolino)
  • Loris De Luna (Fabrizio La Penna)
  • Andrea Mautone (Carmine)
  • Autilia Ranieri (Vera)
  • Luciana Zazzera (Brunella)
Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
