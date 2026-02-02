La Preside: anticipazioni (trama e cast) della quarta puntata, 2 febbraio

Questa sera, lunedì 2 febbraio 2026, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda la quarta puntata de La Preside, la nuova serie con protagonista Luisa Ranieri e con la regia di Luca Miniero. Liberamente ispirata alla storia vera di Eugenia Carfora, la dirigente scolastica di Caivano divenuta simbolo di coraggio e determinazione nella lotta per il riscatto educativo e sociale, la serie racconta la missione di una donna visionaria e ostinata, interpretata da Luisa Ranieri, che, al suo primo incarico da preside, sceglie di guidare l’Istituto Anna Maria Ortese di Napoli, un luogo segnato dall’abbandono scolastico e circondato dal degrado, al centro di una delle piazze di spaccio più grandi d’Europa. Ma vediamo insieme le anticipazioni di oggi.

Anticipazioni (trama)

Nel quarto episodio de La preside, intitolato Apri i tuoi occhi, la situazione precipita rapidamente. Gli attacchi contro Eugenia e contro l’Istituto Anna Maria Ortese non sono più semplici intimidazioni. La preside diventa bersaglio di un vero attentato: un furgone tenta di investirla, lasciando pochi dubbi sulla matrice criminale del gesto. È un segnale chiaro, un avvertimento diretto per costringerla a fermarsi. Nonostante il rischio concreto per la sua vita, Eugenia non arretra di un passo. Anzi, reagisce con ancora più determinazione, concentrandosi sui ragazzi più fragili e portando avanti il progetto della sezione alberghiera, pensato per offrire una reale possibilità di lavoro e di futuro agli studenti del quartiere. Per rendere il percorso formativo più concreto, organizza lezioni anche fuori dall’istituto, cercando di allontanare i giovani da un contesto dominato da violenza e illegalità. La sua ostinazione, però, la espone a pericoli sempre maggiori.

La Preside: il cast

Abbiamo visto le anticipazioni di questa sera, ma qual è il cast de La Preside? Protagonista di questa serie è la bravissima Luisa Ranieri, che interpreta il personaggio di Eugenia Liguori, liberamente ispirato alla storia vera di Eugenia Carfora. Nel cast altri grandi attori come Alessandro Tedeschi e Francesco Zenga. Al soggetto ha lavorato anche Luca Zingaretti. Vediamo insieme gli attori e i relativi personaggi interpretati: