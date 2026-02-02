Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 17:33
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Spettacoli » TV
TV

La Preside streaming e diretta tv: dove vedere la quarta puntata

Immagine di copertina
Credit: AGF
di Anton Filippo Ferrari
Immagine dell'autore

La Preside streaming e diretta tv: dove vedere la quarta puntata

Questa sera, lunedì 2 febbraio 2026, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda la quarta puntata de La Preside, la nuova serie Rai con protagonista Luisa Ranieri, con la regia di Luca Miniero. Liberamente ispirata alla storia vera di Eugenia Carfora, la dirigente scolastica di Caivano divenuta simbolo di coraggio e determinazione nella lotta per il riscatto educativo e sociale, la serie racconta la missione di una donna visionaria e ostinata, interpretata da Luisa Ranieri, che, al suo primo incarico da preside, sceglie di guidare l’Istituto Anna Maria Ortese di Napoli, un luogo segnato dall’abbandono scolastico e circondato dal degrado, al centro di una delle piazze di spaccio più grandi d’Europa. Ma dove vedere La Preside in diretta tv e streaming? Ecco tutte le informazioni.

In tv

Appuntamento questa sera, lunedì 2 febbraio 2026, alle ore 21.30 su Rai 1 con la quarta puntata.

La Preside streaming live

Non solo tv. Se non siete a casa, potete seguire La Preside in streaming live e on demand tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.

Quante puntate

Quante puntate sono previste per La Preside su Rai 1? La fiction con Luisa Ranieri va in onda in prima visione su Rai 1 dal 12 gennaio 2026 in quattro puntate, ogni lunedì in prima visione dalle 21.30. Ecco la programmazione completa.

  • Prima puntata: 12 gennaio 2026 TRASMESSA
  • Seconda puntata: 19 gennaio 2026 TRASMESSA
  • Terza puntata: 26 gennaio 2026 TRASMESSA
  • Quarta puntata: 2 febbraio 2026 OGGI
Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
Spettacoli / Belén Rodríguez: “Gli ultimi quattro anni sono stati difficili. Ora sono sola, non mi piace nessuno”
TV / Ascolti tv domenica 1 febbraio: Cuori, Chi vuol essere milionario
TV / Cuori 3 streaming e diretta tv: dove vedere la prima puntata
Ti potrebbe interessare
Spettacoli / Belén Rodríguez: “Gli ultimi quattro anni sono stati difficili. Ora sono sola, non mi piace nessuno”
TV / Ascolti tv domenica 1 febbraio: Cuori, Chi vuol essere milionario
TV / Cuori 3 streaming e diretta tv: dove vedere la prima puntata
TV / Cuori 3, il cast: attori e personaggi della serie
TV / Che tempo che fa: anticipazioni e ospiti della puntata di oggi, 1 febbraio 2026
TV / Cuori 3: quante puntate, durata e quando finisce
TV / Fuori dal Coro: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera, domenica 1 febbraio 2026
TV / Chi vuol essere milionario – Il torneo: le anticipazioni della puntata di oggi, 1 febbraio
TV / Le Iene Show: anticipazioni, servizi e scherzi di oggi, 1 febbraio 2026
TV / Sicario: tutto quello che c’è da sapere sul film
Ricerca