La Preside streaming e diretta tv: dove vedere la quarta puntata

Questa sera, lunedì 2 febbraio 2026, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda la quarta puntata de La Preside, la nuova serie Rai con protagonista Luisa Ranieri, con la regia di Luca Miniero. Liberamente ispirata alla storia vera di Eugenia Carfora, la dirigente scolastica di Caivano divenuta simbolo di coraggio e determinazione nella lotta per il riscatto educativo e sociale, la serie racconta la missione di una donna visionaria e ostinata, interpretata da Luisa Ranieri, che, al suo primo incarico da preside, sceglie di guidare l’Istituto Anna Maria Ortese di Napoli, un luogo segnato dall’abbandono scolastico e circondato dal degrado, al centro di una delle piazze di spaccio più grandi d’Europa. Ma dove vedere La Preside in diretta tv e streaming? Ecco tutte le informazioni.

In tv

Appuntamento questa sera, lunedì 2 febbraio 2026, alle ore 21.30 su Rai 1 con la quarta puntata.

La Preside streaming live

Non solo tv. Se non siete a casa, potete seguire La Preside in streaming live e on demand tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.

Quante puntate

Quante puntate sono previste per La Preside su Rai 1? La fiction con Luisa Ranieri va in onda in prima visione su Rai 1 dal 12 gennaio 2026 in quattro puntate, ogni lunedì in prima visione dalle 21.30. Ecco la programmazione completa.