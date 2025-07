La notte nel cuore: le anticipazioni (trama e cast) della settima puntata

Questa sera, domenica 6 luglio 2025, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda la settima puntata de La notte nel cuore, serie tv turca in onda in Turchia dal 2024. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni (trama)

Sevilay e Nuh cercano di fuggire insieme ma vengono fermati da Hikmet che denuncia il giovane per rapimento. Chiarito il fatto alla centrale di polizia, i due vengono rilasciati. Una volta a casa, Hikmet minaccia la figlia e la obbliga ad acconsentire alle nozze con Cihan. Samet, in lacrime, prega Cihan di sposare la ragazza per salvare il patrimonio di famiglia. Cihan, affranto, acconsente. Precedentemente, in una romantica serata, Cihan e Melek avevano aperto reciprocamente i loro cuori e ora però, tutto sembra perduto. Con una telefonata improvvisa, Sultan comunica a Nuh e Melek che Mehmet ha avuto un grave incidente: i due corrono ad Aksu. Proprio in quell’occasione viene celebrato il matrimonio di Cihan e Sevilay. Di ritorno da Aksu, Nuh e Melek scoprono quello che sta accadendo.

Sevilay si accorge della presenza di Nuh e vuole andare da lui. Hikmet la ferma, minacciandola di uccidere Nuh se proverà a parlarci. Affranti, i due gemelli decidono di andare via, ma poi ripensano al loro scopo principale: ottenere la verità da Sumru. Cercano di mettere da parte i loro sentimenti e tornano di nuovo alla villa. Nel frattempo, Hikmet vuole convincere Samet a licenziare al più presto i due gemelli perché, essendo innamorati di Cihan e Sevilay, potrebbero mandare in fumo i loro piani. Hikmet, inoltre, critica Nihayet per aver acquistato una nuova borsa di lusso e intima lei e Sumru di stare attente alle loro spese, altrimenti le caccerà di casa.

Nuh e Melek tornano a Villa Sansalan. Nonostante siano rimasti amareggiati dal matrimonio di Cihan e Sevilay, decidono di portare avanti il loro piano vendicativo nei confronti di Sumru. Poi, Nuh cerca spiegazioni da Sevilay. Ma lei, soggiogata dalla madre, gli dice che non vuole più avere a che fare con lui. Anche Cihan affronta Melek e le promette che, una volta che Samet morirà, lui e Sevilay divorzieranno.

La notte nel cuore: il cast

Abbiamo visto la trama de La notte nel cuore, ma qual è il cast completo della serie tv in onda su Canale 5? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Ece Uslu: Sumru Sansalan

Hafsanur Sancaktutan: Melek Çakirca

Aras Aydın: Nuh Çakirca

Leyla Tanlar: Sevilay

Burak Tozkoparan: Cihan Sansalan

Burak Sergen: Samet Sansalan

Esra Dermancıoğlu: Hikmet

Işıl Yücesoy: Nihayet

Genco Özak: Esat Sansalan

Ferda Işıl: Sakine

Bülent Polat: Bünyamin

Gözde Cığacı: Canan

Derin İnce: Harika Sansalan

Ayşe Tunaboylu: Enise

Deniz Karabaş: Esma

İlker Aksum: Tahsin

Erkan Bektaş: Halil

Streaming e tv

Dove vedere La notte nel cuore in diretta tv e live streaming? La serie tv, come detto, va in onda stasera – domenica 6 luglio 2025 – alle ore 21,30 su Canale 5. Non solo tv. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.