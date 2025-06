La notte nel cuore: le anticipazioni (trama e cast) della quinta puntata

Questa sera, domenica 22 giugno 2025, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda la quarta puntata de La notte nel cuore, serie tv turca in onda in Turchia dal 2024. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni (trama)

Preoccupata per il futuro della sua famiglia, Nihayet decide di mettere in atto un piano per neutralizzare Nuh e Melek. Nel mentre, Cihan e Sevilay accettano di sposarsi, ma con l’intento segreto di divorziare presto. Nuh viene arrestato con l’accusa di omicidio, sconvolgendo Melek, che si batte per dimostrarne l’innocenza.

Intanto, Sumru fatica a riconciliarsi con i figli abbandonati, mentre Nihayet sembra essere la mente dietro l’arresto di Nuh, anche se Melek stenta a crederci. Cihan, segretamente innamorato di Melek, le offre il suo aiuto e assume un avvocato per difendere Nuh.

La notte nel cuore: il cast

Abbiamo visto la trama de La notte nel cuore, ma qual è il cast completo della serie tv in onda su Canale 5? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Ece Uslu: Sumru Sansalan

Hafsanur Sancaktutan: Melek Çakirca

Aras Aydın: Nuh Çakirca

Leyla Tanlar: Sevilay

Burak Tozkoparan: Cihan Sansalan

Burak Sergen: Samet Sansalan

Esra Dermancıoğlu: Hikmet

Işıl Yücesoy: Nihayet

Genco Özak: Esat Sansalan

Ferda Işıl: Sakine

Bülent Polat: Bünyamin

Gözde Cığacı: Canan

Derin İnce: Harika Sansalan

Ayşe Tunaboylu: Enise

Deniz Karabaş: Esma

İlker Aksum: Tahsin

Erkan Bektaş: Halil

Streaming e tv

Dove vedere La notte nel cuore in diretta tv e live streaming? La serie tv, come detto, va in onda stasera – domenica 22 giugno 2025 – alle ore 21,30 su Canale 5. Non solo tv. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.