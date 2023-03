La maschera di ferro: trama, cast e streaming del film

Stasera, sabato 4 marzo 2023, alle ore 21,20 su La7 va in onda La maschera di ferro (The Man in the Iron Mask), film del 1998 diretto da Randall Wallace. Il soggetto è liberamente ispirato al romanzo Il visconte di Bragelonne di Alexandre Dumas. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Francia, 1662. In una remota prigione, è rinchiuso un misterioso prigioniero con una maschera di ferro, vessato dai suoi prepotenti guardiani. Il tutto avviene durante il regno di Luigi XIV, impegnato in una politica estera aggressiva e bellicosa mentre a Parigi il suo popolo muore di fame.

Mentre D’Artagnan è ancora al servizio del giovane re, gli altri tre moschettieri si sono ritirati da tempo e hanno scelto strade differenti: Athos vive con il figlio Raoul, che aspira a diventare moschettiere come il padre; Porthos fa una vita godereccia; Aramis invece ha preso i voti. Quest’ultimo, chiamato a corte, viene incaricato dal re di scoprire l’identità del generale dei Gesuiti e poi ucciderlo. Questi, infatti, che sono vicini al popolo, costituiscono per Luigi, giovane ambizioso e arrogante, un grave pericolo per la stabilità del Paese.

Durante una festa all’aperto al Castello di Vaux-le-Vicomte, Luigi mette gli occhi su Christine Bellefort, la fidanzata di Raoul, e, con il pretesto di aver organizzato una “caccia all’unicorno”, riesce a rimanere da solo con lei, tuttavia la giovane donna resiste al corteggiamento del re. Proprio in quel momento un Gesuita tenta di uccidere Luigi, ma viene fermato in tempo da D’Artagnan. Dopo l’attentato, Christine scappa con Raoul e Luigi fa chiamare i suoi generali.

Dopo aver ricevuto la visita della regina madre per ringraziarlo di avere salvato il figlio e la notizia che Raoul ritirava la richiesta di entrare nel corpo dei moschettieri, D’Artagnan si reca dal vecchio amico Athos per avvertirlo del problema. Proprio in quel momento entra Raoul che informa il padre di essere stato richiamato al reggimento, sebbene avesse già fatto il suo servizio. Athos avverte D’Artagnan che, se il re farà del male al figlio, Luigi diventerà suo nemico. D’Artagnan si congeda da Athos, promettendo che ne parlerà personalmente al re.

Dopo il colloquio con Athos, D’Artagnan calma la folla inferocita per il cibo guasto che viene distribuito. Una volta entrato nelle segrete stanze del palazzo, D’Artagnan riesce a parlare con Luigi della questione di “natura personale”, oltre alle rivolte parigine. Luigi promette a D’Artagnan che Raoul tornerà presto a casa. Il giovane però viene messo in prima linea e ucciso durante un assedio. Athos tenta di uccidere il re alla caserma dei moschettieri, ma viene fermato da D’Artagnan. Christine, che si trova in difficoltà economiche, va a chiedere aiuto al re. Luigi, ormai liberatosi di Raoul, invita Christine a palazzo, concedendole il beneficio di ospitare la madre e la sorella nella sua tenuta di campagna e di farle visitare dal suo medico personale. La ragazza diventa così l’amante del re.

Intanto, in un luogo segreto, Aramis riunisce i suoi vecchi amici e compagni di avventure per rivelare che egli stesso è il capo dei Gesuiti e per proporre un piano per sostituire il re. Mentre Athos aderisce immediatamente al piano seguito da Porthos, D’Artagnan rifiuta categoricamente di partecipare al complotto e si dichiara disposto a difendere il re fino alla morte e si congeda dai suoi amici con freddezza. Tornato a palazzo, viene rimproverato da Luigi di aver lasciato in vita Athos dopo l’attentato. I tre moschettieri, sotto mentite spoglie, si recano a una prigione su un’isola e fanno evadere il misterioso uomo dalla maschera di ferro.

La maschera di ferro: cast del film

Abbiamo visto la trama de La maschera di ferro, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco completo con i rispettivi ruoli:

Leonardo DiCaprio: Re Luigi XIV; Filippo

Jeremy Irons: Aramis

John Malkovich: Athos

Gérard Depardieu: Porthos

Gabriel Byrne: D’Artagnan

Anne Parillaud: Regina Anna

Judith Godrèche: Christine Bellefort

Edward Atterton: Tenente André

Peter Sarsgaard: Raoul de la Fère

Hugh Laurie: Primo consigliere del re

Leonor Varela: Cortigiana

Streaming e tv

Dove vedere La maschera di ferro in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – sabato 4 marzo 2023 – alle ore 21,20 su La7. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite il sito di La7.