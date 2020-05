La furia dei titani: trama, cast, trailer e streaming

La furia dei titani è un film del 2012 diretto da Jonathan Liebesman, in onda questa sera, 27 maggio 2020, su Italia 1 in prima serata. La pellicola rappresenta il sequel di Scontro tra titani del 2010. Ma qual è la trama, il cast e il trailer de La furia dei titani, stasera in onda su Italia 1? Scopriamolo insieme.

Trama

Il film racconta cosa accade dieci anni dopo che Perseo (interpretato da Sam Worthington) ha sconfitto il mostruoso Kraken. Il semidio, figlio di Zeus (Liam Neeson), cerca di trascorrere una vita più tranquilla come pescatore, allevando da solo il figlio di dieci anni, Helius. Nel frattempo scoppia una lotta per il potere tra Dei e Titani. Sull’Olimpo le divinità sono ormai molto indebolite a causa della mancanza di devozione dell’umanità nei loro confronti.

Gli Dei stanno perdendo il controllo dei Titani, fatti prigionieri insieme al loro feroce capo, Crono, padre di Ade e Poseidone. Prima del re degli Dei, infatti, era Crono a detenere il potere, ma Zeus lo ha rovesciato e condannato a marcire negli abissi del Tartaro, una tenebrosa prigione sotterranea nel profondo degli inferi. Quando Ade insieme ad Ares, il devoto figlio di Zeus, tradisce il re per accordarsi con Crono per la sua cattura, Perseo sente dentro di sé che non può far finta di nulla.

La forza dei Titani, secondo la trama del film, cresce sempre di più, mentre diminuisce quella di Zeus, e sulla terra si scatena il putiferio. Con l’aiuto della regina guerriera Andromeda, di Argenor, il figlio semidio di Poseidone, e del Dio caduto in disgrazia Hephaestus, Perseo si addentra coraggiosamente nell’oltretomba per salvare suo padre, sconfiggere i Titani e salvare l’umanità.

La furia dei titani: cast

Tanti gli attori amati dal pubblico che fanno parte del cast del film La furia dei titani. Su tutti Sam Worthington e Liam Neeson, la regia è di Jonathan Liebesman. Di seguito l’elenco completo degli attori e dei personaggi interpretati:

Sam Worthington: Perseo

Liam Neeson: Zeus

Ralph Fiennes: Ade

Danny Huston: Poseidone

Rosamund Pike: Andromeda

Édgar Ramírez: Ares

Bill Nighy: Efesto

Toby Kebbell: Agenore

John Bell: Elios

Lily James: Korrina

Alejandro Naranjo: Mantius

Freddy Drabble: Apollo

Kathryn Carpenter: Atena

Trailer

Di seguito il trailer ufficiale in italiano del film La furia dei titani, stasera 27 maggio 2020 in prima serata su Italia 1:

La furia dei titani film: diretta tv e streaming

Come fare per vedere La furia dei titani in tv? Semplicissimo: come già anticipato, il film va in onda stasera – mercoledì 27 maggio 2020 – a partire dalle 21.20 su Italia 1. La rete “giovane” di Mediaset è disponibile gratuitamente al tasto 6 del telecomando del digitale terrestre o al tasto 506 per la versione HD. Per gli abbonati Sky il canale è visibile anche al tasto 106 del decoder.

Se non siete a casa, potete vedere gratuitamente il film sulla piattaforma di MediasetPlay, che permette di seguire il film in streaming su pc, tablet o smartphone. Una semplice registrazione con mail o social network, vi darà accesso a tutti i contenuti Mediaset in live streaming e anche, dal giorno dopo rispetto alla messa in onda, on demand.

