La fuggitiva: le anticipazioni (trama e cast) della terza puntata

Questa sera, lunedì 19 aprile 2021, alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda la terza puntata de La fuggitiva, mini serie tv in quattro puntate per la regia di Carlo Carlei. Una produzione Rai Fiction e Compagnia Leone Cinematografica, Prodotto da Francesco e Federico Scardamaglia. Protagonista Vittoria Puccini che ricopre il ruolo di Arianna, una donna di 38 anni la cui vita viene sconvolta da un evento drammatico: il marito viene ucciso. Ma vediamo insieme tutte le anticipazioni sulla terza puntata della fiction.

Anticipazioni (trama e cast) della terza puntata

Secondo le anticipazioni della terza puntata de La Fuggitiva, Arianna e Marcello si recheranno in Svizzera e raggiungeranno Franz, un consulente finanziario di grandissimo successo, vecchio collega universitario dello stesso Marcello. Sarà proprio Franz che avrà il compito di dirottare Arianna e Marcello nel complicato mondo dell’alta finanza, indirizzandoli poi su Louise Bruno, un’importante faccendiera. Dopo aver appreso queste importanti informazioni, Arianna e Marcello non perderanno tempo ad agire: i due si recheranno a casa di Louise e riusciranno a sequestrarla e a farle confessare tutto quello che sa. Secondo le anticipazioni sulla trama della terza puntata de La fuggitiva, i due arriveranno a scoprire un’amara verità: dietro Litium, una società che nasconde il riciclaggio di denaro sporco, si nasconde il boss della ndrangheta, Mannara. Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché Michela farà tesoro delle parole di Arianna e comincerà ad indagare sul conto di Berti: riuscirà a scoprire nel suo ufficio un preventivo per la cura oncologica in America. La moglie è malata di cancro, ma perché Berti non le ha detto nulla?

Abbiamo visto le anticipazioni (trama) della terza puntata de La fuggitiva, ma qual è il cast completo della serie tv? Ecco la lista completa:

Vittoria Puccini: Arianna

Pina Turco: Michela

Eugenio Mastrandrea: Marcello

Sergio Romano: Berti

Maurizio Marchetti: Feola

Antonio Gerardi: Mannara

Ivan Franek: Kerim

Giorgia Salari: Daniela

Laura Mazzi: Marta

Giovannino Esposito: Simone

Emma Benini: Arianna da ragazza

Daniela Morozzi: Suor Donata

Magdalena Grochowska: Louise

Ludovica Frasca: Sara

Franz Cantalupo: Bondi

Massimo Cagnina: Marchi

Andrea Pennacchi: Fusco

Streaming e tv

Dove vedere la terza puntata de La fuggitiva in diretta tv e live streaming? La fiction, come detto, va in onda oggi, lunedì 12 aprile 2021, alle ore 21,25 su Rai 1. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma RaiPlay.it che permette di seguire i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone. Sempre su RaiPlay sarà possibile recuperare tutte le puntate grazie alla funzione on demand.

Potrebbero interessarti La fuggitiva: la trama della prossima puntata, la quarta e ultima Tutte lo vogliono: il cast completo del film Isola dei Famosi 2021, le anticipazioni della decima puntata: concorrenti e ultime news