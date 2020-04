La compagnia del cigno torna su Rai 2 in replica: le anticipazioni della prima puntata

Rai 2 punta alle repliche durante l’emergenza sanitaria dettata dal Coronavirus ed ecco che ritorna in prima serata La compagnia del cigno, una fiction amatissima dal pubblico di casa Rai. Creata e diretta da Ivan Cotroneo, la serie è stata trasmessa per al prima volta su Rai 1 a gennaio 2019, ma dopo un anno torna in replica sui piccoli schermi del secondo canale di Viale Mazzini. La serie, di genere musicale, vede protagonisti Alessio Boni, Anna Valle, Stefano Dionisi e tanti altri volti dello spettacolo italiano.

Tutto quello che c’è da sapere su La compagnia del cigno

La serie narra la storia di sette ragazzi musicisti che tra i 15 e i 18 anni frequentano il Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano. All’inizio, i ragazzi suonano individualmente, ma saranno poi costretti ad esercitarsi insieme dal maestro d’orchestra Luca Marioni, soprannominato “il bastardo” e dovranno accogliere un nuovo studente, Matteo, che viene da Amatrice. Tra i ragazzi nascerà un’amicizia che li porterà a fondare il patto della Compagnia del Cigno, in onore di Giuseppe Verdi che era soprannominato il Cigno di Busseto. Vediamo quali sono le anticipazioni della prima puntata, in onda mercoledì 29 aprile 2020, in prima serata su Rai 2.

La compagnia del cigno, le anticipazioni della prima puntata

La prima puntata in onda questa sera, 29 aprile 2020, è una replica e sarà divisa in due parti. La prima s’intitola L’arrivo di Matteo e vede il giovane omonimo arrivare a Milano dopo aver lasciato la terremotata Amatrice. Va a vivere dallo zio Daniele per studiare al Conservatorio Giuseppe Verdi per perfezionare la sua performance da violinista. Il suo talento viene subito notato dal maestro d’orchestra Luca Marioni, detto anche “il bastardo” per via della sua severità.

La trama completa de La compagnia del cigno

Nella seconda parte, intitolata “Nascita della compagnia”, vediamo il Maestro Marioni chiedere a Domenica, Robbo, Sofia, Rosario e Barbara di aiutare Matteo con le prove. Fino a quel momento ognuno ha suonato per conto proprio evitando il gioco di squadra, ma l’arrivo di Matteo cambierà il loro modo di lavorare. Se Matteo non migliorerà, allora Marioni butterà tutti fuori dall’orchestra. È una questione di vita o di morte e i ragazzi faranno finalmente fronte comune. Domenico si assume la responsabilità di guidare il gruppo di studio ed è allora che fondano La compagnia del cigno, il cui nome è un omaggio a Giuseppe Verdi. Matteo è sempre più attratto da Barbara, mentre la moglie di Marioni non vuole più vivere con il marito.

Il cast della serie: attori e personaggi

La compagnia del cigno, dove vedere la fiction: tv e streaming

Dove vedere lo show? Come detto, la fiction va in onda in chiaro, gratis, su Rai 2 (canale 2 o 502 del vostro telecomando – 102 su Sky). Sarà possibile seguire la puntata di stasera anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it. Appuntamento dunque a stasera, mercoledì 29 aprile 2020, alle ore 21,20. Buona visione!

Potrebbero interessarti Meraviglie – La penisola dei tesori: Un viaggio nella storia stasera su Rai 1 Chi è Monica, la moglie di Alberto Angela | Foto La Compagnia del Cigno: quante puntate, durata episodi