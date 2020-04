La compagnia del cigno: la trama della fiction in replica su Rai 2

Riparte questa sera, 29 aprile 2020, in replica su Rai 2 La compagnia del cigno, popolare fiction diretta da Ivan Cotroneo. In attesa della seconda stagione, al momento in stand-by a causa dell’emergenza Coronavirus, i telespettatori potranno seguire le repliche della prima. Ma qual è la trama e di cosa parla La compagnia del cigno? Scopriamolo insieme.

La serie in replica su Rai 2 segue le vicende di sette ragazzi musicisti che tra i 15 e i 18 anni frequentano il Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano. Molto diversi per estrazione, indole e forze, all’inizio i ragazzi suonano individualmente, ma saranno poi costretti ad esercitarsi insieme dal maestro d’orchestra Luca Marioni, soprannominato “il bastardo” e dovranno accogliere un nuovo studente, Matteo, che viene da Amatrice. Tra i ragazzi nascerà un’amicizia che li porterà a fondare, secondo la trama, il patto della Compagnia del Cigno, in onore di Giuseppe Verdi che era soprannominato il Cigno di Busseto.

Ognuno ha un talento e un sogno, e lo insegue con tutte le sue forze. Tra le lezioni con il severo professor Marioni e le vicende famigliari, la serie sviluppa un racconto epico, sfolgorante, commovente, divertente sulla storia della musica, sulla salvezza che deriva dall’arte, sul talento, sull’impegno, sull’amicizia, sui primi incontri con le grandi questioni della vita: l’amore, la malattia, la morte, l’ingiustizia, la vittoria, la sconfitta. La serie, scritta da Ivan Cotroneo e Monica Rametta e diretta da Ivan Cotroneo, è prodotta da Indigo Film in collaborazione con Rai Fiction.

I sette protagonisti de La compagnia del cigno sono anche su RaiPlay con dodici video-racconti inediti in cui parlano del loro amore per la musica. Si chiama “La musica della compagnia” ed è una collection di dodici mini episodi in cui i giovanissimi talenti si raccontano attraverso i loro compositori preferiti. Ad interpretare i sette ragazzi troviamo: Emanuela Misuraca, Fotinì Peluso, Leonardo Mazzarotto, Ario Sgroi, Francesco Tozzi, Hildegard De Stefano e Chiara Pia Aurora.

A questi si uniscono nel cast i popolari attori Alessio Boni, Anna Valle, Alessandro Roia, Carlotta Natoli, Francesca Cavallin, Stefano Dionisi, Angela Baraldi, Barbara Chichiarelli, Rocco Tanica, Giorgio Pasotti, Marco Bocci e la partecipazione straordinaria di Giovanna Mezzogiorno. Appuntamento dunque con le puntate de La compagnia del cigno in replica su Rai 2 dal 29 aprile 2020 alle 21.20.

