La compagnia del cigno, il cast della fiction su Rai 2: attori e personaggi

La compagnia del cigno è la popolare serie di Ivan Cotroneo con tanti noti attori nel cast che Rai 2 manda in onda in replica a partire da stasera, mercoledì 29 aprile 2020. In attesa della seconda stagione, al momento in stand-by a causa dell’emergenza Coronavirus, i telespettatori potranno seguire le repliche della prima. Ma qual è il cast, chi sono gli attori e i personaggi della serie?

Tutto quello che c’è da sapere su La compagnia del cigno

La serie narra la storia di sette ragazzi musicisti che tra i 15 e i 18 anni frequentano il Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano. Molto diversi tra di loro per indole ed estrazione sociale, all’inizio i ragazzi suonano individualmente, ma saranno poi costretti ad esercitarsi insieme dal maestro d’orchestra Luca Marioni, soprannominato “il bastardo” e dovranno accogliere un nuovo studente, Matteo, che viene da Amatrice. Tra i ragazzi nascerà un’amicizia che li porterà a fondare il patto della Compagnia del Cigno, in onore di Giuseppe Verdi che era soprannominato il Cigno di Busseto. La serie, scritta da Ivan Cotroneo e Monica Rametta e diretta da Ivan Cotroneo, è prodotta da Indigo Film in collaborazione con Rai Fiction.

La trama completa della serie

Il cast: attori e personaggi

Tanti gli attori celebri che hanno preso parte a questa fiction, in onda in replica su Rai 2 da stasera, 29 aprile 2020. Ad interpretare i sette ragazzi troviamo: Emanuela Misuraca, Fotinì Peluso, Leonardo Mazzarotto, Ario Sgroi, Francesco Tozzi, Hildegard De Stefano e Chiara Pia Aurora. A questi si uniscono i popolari attori Alessio Boni, Anna Valle, Alessandro Roia, Carlotta Natoli, Francesca Cavallin, Stefano Dionisi, Angela Baraldi, Barbara Chichiarelli, Rocco Tanica, Giorgio Pasotti, Marco Bocci e la partecipazione straordinaria di Giovanna Mezzogiorno. Questo l’elenco completo degli attori del cast de La compagnia del cigno e i personaggi interpretati:

Alessio Boni: Luca Marioni “Il Bastardo”

Anna Valle: Irene Valeri

Leonardo Mazzarotto: Matteo Mercanti

Fotinì Peluso: Barbara

Emanuele Misuraca: Domenico Abbate

Hildegard De Stefano: Sara Loffredi

Chiara Pia Aurora: Sofia Potente

Ario Nikolaus Sgroi: Roberto “Robbo” Turchi

Francesco Tozzi: Rosario Cantini

Alessandro Roja: Daniele, zio di Matteo

Carlotta Natoli: Vittoria, madre di Barbara

Francesca Cavallin: Miriam, madre di Robbo

Stefano Dionisi: Antonio Mercanti

Claudia Potenza: “Nico”, madre di Sofia

Fabrizio Ferracane: Vincenzo, papà di Domenico

Rocco Tanica: Professor Guido Sestrieri

La compagnia del cigno cast, dove vedere la fiction: tv e streaming

Dove vedere lo show? Come detto, la fiction va in onda in chiaro, gratis, su Rai 2 (canale 2 o 502 del vostro telecomando – 102 su Sky). Sarà possibile seguire la puntata di stasera anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it. Appuntamento dunque a stasera, mercoledì 29 aprile 2020, alle ore 21,20. Buona visione!

