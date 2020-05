La cattedrale del mare: anticipazioni, trama seconda puntata (riassunto)

La cattedrale del mare: anticipazioni, trama seconda puntata

Questa sera, 26 maggio 2020, alle ore 21,20 su Canale 5 va in onda la seconda puntata de La cattedrale del mare, serie tv tratta dall’omonimo best seller di Falcones. La storia è ambientata nella Barcellona del 1300 e il protagonista, Arnau, è un uomo che dal nulla è riuscito a ottenere tutto quello che voleva. Ma cosa succederà stasera nella seconda puntata (riassunto) de La cattedrale del mare? Quali sono le anticipazioni? Di seguito tutte le informazioni sulla seconda puntata in breve.

Nella seconda puntata de La Cattedrale del mare in onda oggi, 26 maggio, vedremo i protagonisti dopo quattro anni. I servi, sempre più affamati e privati della loro dignità, decideranno di sollevare la testa per lottare per i loro diritti. Così, si ribelleranno contro i nobili. Arnau Estanyol farà poi un gesto estremamente coraggioso che lo porterà a realizzare il suo sogno. Inoltre, la sua vita cambierà grazie all’amore. Joan ascolterà una confessione inquietante e Arnau, combattuto tra due donne, incapace di fare una scelta, prenderà la decisione di andare in guerra.

Qui cosa è successo nella prima puntata

Cast

Abbiamo visto la trama e le anticipazioni sulla seconda puntata de La cattedrale del mare, ma qual è il cast della famosa serie tv in onda su Canale 5? A interpretare Arnau, il protagonista, è Aitor Luna, attore spagnolo che ha conosciuto la fama grazie alla serie “Los hombres de Paco” dove ha interpretato l’ispettore Gonzalo Montoya. Al suo fianco nel cast vediamo Daniel Grao interpretare Bernat Estanyol, il padre di Arnau, un uomo che viene da una famiglia che ha sempre lavorato le terre del Signore di Bellera. Pablo Derqui invece interpreta Joan Estanyol, il fratellastro di Arnau, adottato quando aveva nove anni dopo la morte della madre. E ancora nel cast de La cattedrale del mare vediamo anche Maria Pou che interpreta Hasat Jose, un uomo nobile e saggio che introduce Arnau ai segreti del commercio, aiutandolo a diventare ricco.

Michelle Jenner interpreta Mar: sola da quando aveva 11 anni, Mar viene presa sotto la custodia di Padre Albert fino all’arrivo di Arnau. Silvia Abascal invece interpreta Elionor, una donna nobile che vive nella corte del Re ed è la sua cortigiana preferita. Infine vediamo Andrea Duro interpretare Aledis, la figlia maggiore di un avido mercante che la venderà per denaro.

Tutto su La cattedrale del mare: trama, cast, streaming

