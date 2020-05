La cattedrale del mare: cosa è successo nelle puntate andate in onda

LA CATTEDRALE DEL MARE COSA È SUCCESSO – Da martedì 19 maggio 2020 su Canale 5 va in onda la prima stagione de La Cattedrale del mare, l’acclamata serie tv spagnola tratta dall’omonimo romanzo scritto da Ildefonso Falcones. Mediaset, dopo diversi rinvii, ha deciso di procedere con la messa in onda de La Catedral del mar (questo il titolo originale) per quattro prime serate. Ma cosa è successo nelle puntate de La Cattedrale del mare andate in onda? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio sulla fiction.

Seconda puntata

La seconda puntata de La cattedrale del mare, in onda martedì 26 maggio, ci mostra i protagonisti dopo quattro anni. I servi, sempre più affamati e privati della loro dignità, decidono di sollevare la testa per lottare per i loro diritti. Così, si ribellano contro i nobili. Arnau Estanyol ha fatto poi un gesto estremamente coraggioso che lo ha portato a realizzare il suo sogno. Inoltre, la sua vita è cambiata da quando ha incontrato l’amore. Joan ha poi ascoltato una confessione inquietante e Arnau, combattuto tra due donne, incapace di fare una scelta, ha deciso di andare in guerra.

Prima puntata

Cosa è successo nella prima puntata de La Cattedrale del mare, andata in onda il 19 maggio 2020 su Canale 5? Ci siamo ritrovati a Barcellona all’alba del XIV secolo, momento storico nel quale il clero esercita un enorme potere verso la società. In questo contesto abbiamo conosciuto il servo Bernat, uomo povero e disperato in fuga con il proprio figlioletto, Arnau. Dieci anni dopo siamo ancora a Barcellona, ma quel ragazzo è cresciuto, ed è ora accusato di aver commesso una tragedia. Nel frattempo la possibilità di un matrimonio ha dato la possibilità ai nostri protagonisti di cambiare finalmente casa e lavoro. E a Joan è stata invece offerta la rara ma preziosa opportunità di studiare.

La cattedrale del mare: quante puntate

Abbiamo visto cosa è successo nelle puntate de La Cattedrale del mare, ma quante puntate della prima stagione sono previste su Canale 5? La serie tv è composta in tutto da otto episodi, in onda quindi nel corso di quattro puntate. Ogni puntata in prima serata su Canale 5 prevede quindi la messa in onda di due episodi a serata. Quanto durano gli episodi de La Cattedrale del mare e quindi le puntate? Abbiamo detto che ogni puntata della serie spagnola va in onda con due episodi. La serie tv andrà in onda con il primo episodio sempre intorno alle ore 21,20 circa, mentre il secondo è previsto alle ore 22,30 per concludersi intorno alle ore 23,30. Gli episodi de La Cattedrale del mare hanno quindi una durata che va dai 50 e ai 60 minuti. L’intera puntata ha quindi una durata di circa 2 ore. Quando vanno in onda le puntate de La Cattedrale del mare e quando finisce la serie tv? Stando ai palinsesti Mediaset finora annunciati, le quattro puntate della serie tv spagnola dovrebbero andare in onda i seguenti giorni:

Prima puntata (episodi 1 e 2): martedì 19 maggio 2020 ore 21,20

Seconda puntata (episodi 3 e 4): martedì 26 maggio 2020 ore 21,20

Terza puntata (episodi 5 e 6): martedì 2 giugno 2020 ore 21,20

Quarta puntata (episodi 7 e 8): martedì 9 giugno 2020 ore 21,20

Potrebbero interessarti Fuori dal coro: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera, martedì 26 maggio 2020 Commissario Montalbano, la trama dell’episodio Come voleva la prassi Come voleva la prassi: il cast dell’episodio de Il Commissario Montalbano