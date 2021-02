La Caserma: anticipazioni, concorrenti e istruttori della seconda puntata

La Caserma: anticipazioni, concorrenti (reclute) e istruttori della seconda puntata

Questa sera, mercoledì 3 febbraio 2021, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda la seconda puntata de La Caserma, docu-reality di Rai 2 realizzato in collaborazione con Blu Yazmine che propone un ritratto inedito ed esaltante della generazione Z, quella dei post adolescenti. Un esperimento sociale. Ma cosa succederà stasera – 3 febbraio 2021 – nella seconda puntata? Vediamo insieme tutte le anticipazioni.

Anticipazioni

Nella seconda puntata arrivano in caserma otto nuovi ragazzi, pronti a indossare la divisa militare: Denis Brioschi, Elia Giorgio Cassardo, Emanuele Cimadoro, Carmelo Matteo Corsaro, Andrea Giovanni Fratino, Simone Peroni, Matteo Rizzolo e Andrea Antonio Rosa, che per prima cosa dovranno mostrare agli istruttori le loro doti fisiche, attraverso una serie di prove ginniche. Dopo una inziale serie di incomprensioni, invece, toccherà ai veterani de La Caserma istruire a dovere gli otto nuovi arrivati sulle regole di comportamento.

Secondo le anticipazioni della seconda puntata de La Caserma, per i 21 ragazzi sono previste tante novità: verranno introdotti il servizio di piantone notturno e l’attività di svago allo spaccio, dove sarà finalmente concessa anche qualche birra. Apprenderanno, inoltre, l’arte del camouflage, prima di venire suddivisi in tre squadre che dovranno sostenere come prima prova di gruppo la corsa zavorrata. Sarà un’esercitazione dura che metterà alla prova alcuni di loro, ma l’importante è dare il massimo e collaborare, poiché verrà decretata una squadra vincitrice. Con l’imposizione del lavoro a squadre, le divergenze tra i ragazzi si attenuano e cominciano anche a sbocciare nuovi amori.

Concorrenti (reclute) e istruttori

Protagonisti assoluti de La Caserma sono i partecipanti (cast, reclute): quindici ragazzi e sei ragazze appena maggiorenni, provenienti da tutta Italia. Ecco i nomi dei concorrenti:

Alice Paniccia (22 anni)

Elena Santoro (21 anni)

Erika Mattina (23 anni)

Linda Mauri (22 anni)

Martina Albertoni (19 anni)

Naomi Akano (19 anni)

Alessandro Badinelli (22 anni)

Antonio Gennarelli (19 anni)

George Ciupilan (18 anni)

Luca Ferettini (18 anni)

Nicolas e William Lapresa (21 anni)

Omar Hussain (23 anni)

Denis Brioschi (22 anni)

Elia Giorgio Cassardo (19 anni)

Emanuele Cimadoro (21 anni)

Carmelo Matteo Corsaro (19 anni)

Andrea Giovanni Fratino (19 anni)

Simone Peroni (19 anni)

Matteo Rizzolo (21 anni)

Andrea Antonio Rosa (18 anni)

Abbiamo visto i ragazzi, ma quali sono gli istruttori professionisti de La Caserma (in onda su Rai 2 con sei puntate) che rispondono all’istruttore capo, Renato Daretti? Eccoli:

Simone Cadamuro

Germano Capriotti

Deborah Colucci

Giovanni Rizzo

Salvatore Rossi

