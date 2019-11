La caccia – Monteperdido, le anticipazioni della seconda puntata della serie di Canale 5

La caccia – Monteperdido è una nuova serie thriller di Canale 5 con protagonista Megan Montaner che lascia da parte la commedia per approcciarsi a un genere (e un personaggio) diverso.

La serie, un thriller psicologico, racconta della scomparsa di due ragazzine – Ana e Lucia – delle quali soltanto una tornerà a casa dopo cinque anni di prigionia. Ana, dopo un incidente automobilistico, non ricorda nulla della sua cattura né che fine abbia fatto Lucia. Ed è per questo che al caso lavoreranno due agenti dell’UCO, Sara Campos e Santiago Bain, spediti da Madrid nella piccola cittadina di Montedido per arrivare a capo del mistero.

Tutto quello che c’è da sapere su La caccia – Monteperdido, la serie tv

Ma quali sono le anticipazioni della seconda puntata de La caccia – Monteperdido, in onda domenica 17 novembre 2019?

La caccia – Monteperdido, le anticipazioni della seconda puntata

Nella seconda puntata della serie tv La caccia – Monteperdido, vediamo la Guardia Civil arrestare il primo sospettato della scomparsa di Ana e Lucia, un passo in avanti con le ricerche che però mette in allerta gli abitanti di Monteperdido. I cittadini sono a disagio con le indagini perché avvertono di essere trattati come indiziati ed esprimono il malcontento con il comandante della polizia locale, Victor, che porta le veci del popolo a Sara Campos.

Ana, nel frattempo, tenta di tornare alla normalità ma conosce troppi segreti che metteranno in pericolo la vita di alcuni residenti di Monteperdido.

La trama della serie tv La caccia – Monteperdido

Le ricerche sulla scomparsa delle due ragazzine continua. Sara e il tenente Bain hanno iniziato a ricostruire quanto accaduto in quei lunghi cinque anni e, man mano che acquisiscono dettagli in più sul rapitore, realizzano l’inferno vissuto da quelle due bambine.

Joaquin, il padre di Lucia, non è più disposto ad aspettare e vuole sua figlia indietro come Ana, così sfrutta la ragazzina per arrivare prima a Lucia mettendola però in pericolo.

Potrebbero interessarti Arisa si scaglia contro Mara Maionchi: “Datti una regolata” Conta su di noi, lo speciale AIRC in onda questa sera su Rai 3 Addio a Elda Lanza, la prima presentatrice televisiva italiana

Il cast al completo de La caccia – Monteperdido

La caccia – Monteperdido vi aspetta con la seconda puntata domenica 17 novembre 2019 in prima serata su Canale 5.