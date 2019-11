La caccia – Monteperdido, le anticipazioni della quarta puntata della serie di Canale 5

La caccia – Monteperdido tornerà con la quarta puntata su Canale 5. Il thriller psicologico campione di ascolti in Spagna arriva anche sulle tv italiane e ripropone come protagonista Megan Montaner. Questa volta, l’attrice spagnola prende le distanze dal romanticismo per calarsi nelle vesti di agente.

Il suo personaggio, Sara, deve indagare sulla scomparsa di due ragazzine – Ana e Lucia – delle quali soltanto una tornerà a casa dopo cinque anni di prigionia. Ana, dopo un incidente automobilistico, però non ricorda nulla della sua cattura né che fine abbia fatto Lucia.

A provare a risolvere il caso ci penseranno due agenti dell’UCO, Sara Campos (Megan Montaner) e Santiago Bain, spediti da Madrid nella piccola cittadina di Monteperdido.

Tutto quello che c’è da sapere su La caccia – Monteperdido, la serie tv

Ma quali sono le anticipazioni della quarta puntata de La caccia – Monteperdido, in onda domenica 1 dicembre 2019 su Canale 5?

La caccia Monteperdido, le anticipazioni della quarta puntata

Nella quarta e ultima puntata de La caccia – Monteperdido, vediamo una grande svolta arrivare per la scomparsa di Lucia. Una scoperta farà dubitare della versione raccontata da Ana. La ragazza ha nascosto qualcosa alle autorità sin dall’inizio?

Sarà una domanda senza risposta, perché Ana scompare di nuovo e nessuno sa dove può essere finita. Il paese si mobilita per avviare le ricerche, i genitori temono di perdere nuovamente la loro bambina da poco tornata a casa e il sergente Campos riesce a capire finalmente cos’è successo in quegli anni di prigionia, portando alla luce una terribile verità.

Purtroppo, questa scoperta potrebbe costarle caro perché potrebbe essere troppo tardi.

Gli abitanti di Monteperdido non saranno più gli stessi, la verità portata a galla li segnerà uno per uno e Sara dovrà mettere a rischio la sua salute mentale, ma non lascerà Monteperdido senza prima arrivare fino alla fine della questione che l’ha portata fin lì: trovare Lucia e riportarla a casa.

La trama della serie tv La caccia – Monteperdido

Potrebbero interessarti La mamma di Nadia Toffa: “Mia figlia era convinta di guarire. Allontanò il suo compagno per amore” Stasera in tv domenica 24 novembre 2019, programmi e film: Pezzi Unici, La caccia – Monteperdido Pezzi unici, la trama della seconda puntata in onda domenica 24 novembre 2019

Il cast al completo de La caccia – Monteperdido

La caccia – Monteperdido vi aspetta con la terza puntata domenica 24 novembre 2019 in prima serata su Canale 5.