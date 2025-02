La bambina con la valigia: il cast (attori e personaggi) del film su Rai 1

Qual è il cast della serie La bambina con la valigia? Tanti gli attori noti nel tv movie in onda in prima visione su Rai 1 questa sera, 10 febbraio 2025, alle ore 21.25. Tutto inizia da una fotografia in bianco e nero del 6 luglio 1946 che ritrae una bambina: in mano ha una valigia con la scritta “Esule Giuliana”. Si chiama Egea Haffner e la sua storia comincia quando il padre scompare, probabilmente inghiottito nelle Foibe. Questa sera, in occasione del Giorno del ricordo in memoria delle Vittime delle foibe, dell’Esodo Istriano, Fiumano, Giuliano e Dalmata, Rai Fiction propone in prima visione assoluta, in prima serata su Rai 1 “La bambina con la valigia” un tv movie con la regia di Gianluca Mazzella, tratto dal libro “La bambina con la valigia” di Egea Haffner, Gigliola Alvisi. Soggetto e sceneggiatura sono di Andrea Porporati. Ecco gli attori e i relativi personaggi interpretati.

Ersilia: Claudia Vismara

Ilse: Sara Lazzaro

Maria: Sandra Ceccarelli

Egea Minore: Petra Bevilacqua

Egea (18): Sinead Thornhill

Giovanni (20): Mattia Teruzzi

Alfonso: Davide Strava

Paolina: Enrica Rosso

Madre Superiora: Anita Kravos

Egea (60): Roberta Sferzi

Kurt: Andrea Bosca

La bambina con la valigia: i personaggi

Egea

Una bambina che è diventata simbolo della tragedia dell’esodo istriano-dalmata grazie ad una fotografia che la vede ritratta con una valigia in mano, prima di lasciare per sempre la sua città. Rimasta orfana del padre Kurt, inghiottito dalle Foibe, Egea cresce affidata alle cure della famiglia paterna e con loro inizia una nuova e complicata vita a Bolzano.

Ilse

È la zia di Egea, sorella di Kurt. Dolce e comprensiva, il suo legame affettivo con la nipotina cresce quando si ritrova ad essere per lei un punto di riferimento materno e insieme si ritrovano ad affrontare l’esodo da Pola.

Maria

È la nonna paterna di Egea, una donna forte e vivace, legata allo status sociale della sua famiglia di gioiellieri. Per questo motivo non ha mai visto di buon occhio la scelta del figlio Kurt di sposare una parrucchiera, Ersilia. Il dolore della scomparsa del figlio e di tutto ciò che ne consegue la metteranno a dura prova emotivamente.

Ersilia

Mamma di Egea, che è stata il frutto di un amore intensissimo fra lei e Kurt. La terribile scomparsa del marito rompe gli equilibri della famiglia Haffner, nella quale Ersilia ha sempre faticato a sentirsi accettata. Per questo motivo, la donna sceglie un destino diverso che le permetta di sentirsi indipendente.

Quante puntate

Abbiamo visto il cast, ma quante puntate sono previste per La bambina con la valigia? Il tv movie va in onda in prima visione assoluta su Rai 1 questa sera, 10 febbraio 2025, alle ore 21.30. Non si tratta di una serie ma di un film tv, quindi non sono previste altre puntate.