L’Eredità 2019 2020, torna il quiz condotto da Flavio Insinna su Rai 1: le nuove professoresse e il regolamento

Parte mercoledì 25 settembre 2019 la nuova stagione de L’Eredità, il programma televisivo di Rai 1 giunto alla sua 18esima edizione. Il quiz campione d’ascolti torna tutti i giorni a partire dalle 18.45, con tante novità per quanto riguarda il regolamento e le professoresse. Confermato invece il conduttore, Flavio Insinna.

Dopo il grande successo estivo di Reazione a Catena con Marco Liorni, il longevo quiz di Rai 1 torna ad occupare la fascia del preserale, accompagnando i telespettatori fino al Tg1 delle 20. Ecco tutte le novità e le conferme de L’eredità 2019.

L’Eredità 2019 2020: il conduttore

Al timone del quiz di Rai 1 è stato confermato Flavio Insinna. Il conduttore romano lo scorso anno ha dovuto raccogliere una pesante eredità, quella di Fabrizio Frizzi, dopo la sua prematura scomparsa. In un’intervista a Sorrisi e Canzoni ha raccontato qual è stato il suo primo pensiero quando gli hanno proposto di condurre il quiz: “Scappare. Io ero paralizzato da mille pensieri […] Per primo, un senso di inadeguatezza. Poi il mio pensiero è corso ‘là’: puoi mai pensare che quel gioco si chiama L’eredità e tu lo prendi da un amico fantastico che non lo lascia per andare a fare Sanremo ma perché non c’è più?

Ho parlato tanto con Carlo (Conti, ndr), con gli autori, con la produzione, con i direttori… Tutti mi hanno tranquillizzato, era un ‘sì’ collettivo e condiviso, ma era una situazione complicatissima, anche perché io a Fabrizio ci penso ogni giorno… Mi ha convinto il sorriso di Carlotta Mantovan“, ha spiegato Flavio Insinna.

L’Eredità 2019: le professoresse

Tra le novità della nuova stagione de L’Eredità ci sono sicuramente le quattro nuove professoresse. Si tratta di studentesse, modelle, attrici e anche influencer, molto attente al mondo dei social. Ecco chi sono.

Sara Arfaoui, 24 anni di Montebelluna in provincia di Treviso. Ha vissuto a Nizza fino a 18 anni per poi trasferirsi a Milano. Diplomata al Liceo Classico, parla francese e arabo per via delle sue origini. Lavora come modella e nel frattempo sta continuando i suoi studi di Psicologia in Francia.

Tra le nuove professoresse de L’Eredità c’è anche Federica Calemme, 23 anni, napoletana doc. Diplomata al Liceo Linguistico, nel 2017 ha partecipato a Miss Italia vincendo la fascia di Miss “Tv Sorrisi e Canzoni”. Lavora come fotomodella.

Daisy Mancini ha 25 anni ed è nata ad Aosta. Grazie alle sue origini, ha un forte legame con la natura, con la sua terra e la famiglia. Diplomata in grafica pubblicitaria, da sei anni lavora a Milano come modella, attrice e influencer.

Ginevra Francesca Pisani ha 21 anni, anche lei napoletana. Diplomata al liceo scientifico, ha studiato danza classica e moderna per otto anni. Lavora come modella e influencer e, dopo aver partecipato a un film di Paolo Sorrentino, ha iniziato a studiare recitazione.

L’Eredità 2019 2020: il regolamento

Vari cambiamenti anche nel regolamento del gioco de L’Eredità. Innanzitutto i due concorrenti sconfitti al Triello, uno dei momenti clou del programma, potranno tornare nella puntata successiva. Non solo, perché se un campione dovesse confermarsi per 7 volte, guadagnerà una vita. Questa gli consentirà, anche se battuto al triello, di tornare come sfidante il giorno successivo.

Previsti inoltre nuovi giochi legati alle parole, mentre al tempo stesso torneranno tutti quelli più amati dal pubblico, come Abbinamenti, Lei o l’altra, I Fantastici 4, e le eliminazioni della Scalata Doppia. Per finire i Calci di rigore e l’immancabile Ghigliottina.

Appuntamento dunque dalle 18.45 su Rai 1 tutti i giorni a partire dal 25 settembre con la nuova stagione de L’Eredità.

Dove vedere in diretta tv e in streaming

L’Eredità 2019 va in onda come sempre su Rai 1 tutti i giorni dalle 18.45. Rai 1 è disponibile al tasto 1 del telecomando del digitale terrestre, anche alla versione HD al tasto 501. Gli abbonati alla pay-tv di Sky possono trovarlo al tasto 101 del decoder.

Non vi volete perdere i giochi de L’Eredità in diretta streaming ma non siete a casa? Niente paura, potete farlo tramite RaiPlay, la piattaforma streaming che mette a disposizione gratuitamente dell’utente tutti i contenuti della Rai. Basta avere un pc, smartphone e tablet, accedere e registrarvi alla piattaforma, anche tramite il vostro account Facebook.

Sempre tramite Rai Play, potete recuperare le puntate in qualsiasi momento grazie alla funzione on demand.