Jupiter – Il Destino dell’Universo, il film con Mila Kunis e Channing Tatum: trama, cast e streaming

In una galassia non tanto lontana, prende vita Jupiter Il destino dell’Universo, un film di fantascienza del 2015 con protagonisti Mila Kunis e Channing Tatum.

Diretto da Lana e Lilly Wachowski, conosciute per Matrix e Sense8, Jupiter è il loro primo film realizzato in 3D. La produzione è stata avviata nel 2013, ma soltanto nel 2015 il film è arrivato nelle sale.

Inizialmente, per il ruolo della protagonista fu scelta Natalie Portman, ma l’attrice rifiutò la parte; fu presa in considerazione anche Rooney Mara prima che fosse poi ufficializzata Mila Kunis.

La critica ha stroncato Jupiter valutandolo come un prodotto medio-basso. Il film, la cui colonna sonora è stata elaborata da Michael Giacchino (Speed Racer), non ha riscosso neppure un grande successo al botteghino.

Jupiter – Il destino dell’Universo, la trama del film

Jupiter racconta un film che si divide dalle strade di Chicago alle galassie lontane dello spazio.

Jupiter Jones (interpretata da Mila Kunis) è predestinata a grandi cose. Sin da bambina, nutre grandi aspettative per il futuro e, una volta cresciuta, continua a sognare ad occhi aperti, nonostante pulisca le case degli altri per sopravvivere in un mondo difficile.

La sua vita cambia quando incontra Caine, un cacciatore ed ex-militare modificato geneticamente che arriva sulla Terra per rintracciarla.

Jupiter non l’ha mai saputo per certo, ma in lei c’è qualcosa di speciale e l’arrivo di Caine glielo conferma. La ragazza possiede la firma genetica che la contrassegna come prossima in linea di successione di una straordinaria eredità, che però potrebbe alterare l’equilibrio dell’intero cosmo.

Jupiter – Il destino dell’Universo: chi c’è nel cast

Chi vediamo nel cast di Jupiter? A interpretare la protagonista è Mila Kunis, un’attrice conosciuta sia per la propria carriera che per la sua vita privata. L’abbiamo vista recitare nel Cigno Nero al fianco della Portman e anche ne Il grande e potente Oz.

Al suo fianco, nel ruolo di Caine, vediamo Channing Tatum, un attore che ha fatto scalpore recitando in Magic Mike e che è stato sposato per tanti anni con la sua partner nel film Step Up (Jenna Dewan).

Potrebbero interessarti L’isola di Pietro 3, trama e anticipazioni della quarta puntata in onda stasera, 8 novembre 2019 “1989 – Cronache dal muro di Berlino”: stasera su Rai 3 il documentario di Ezio Mauro Propaganda live: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera, venerdì 8 novembre

E ancora, nel cast vediamo Sean Bean interpretare Stinger, Eddie Redmayne interpretare Balem Abrasax, Douglas Booth nelle vesti di Titus Abrasax e Tuppence Middleton interpretare Kalique Abrasax.

Jupiter – Il destino dell’Universo, dove vederlo in tv e in streaming

Ma dove vedere Jupiter? Il film viene mandato in tv su Italia 1 venerdì 8 novembre 2019 in prima serata, ore 21:20. Chi vuole seguire il film in diretta tv può collegarsi al tasto 6 del telecomando del digitale terrestre, oppure al tasto 506 per la versione HD.

Chi invece vuole seguire il film in diretta streaming può collegarsi a MediasetPlay, la piattaforma streaming che consente all’utente di accedere a tutti i propri contenuti in modo gratuito (previa registrazione).