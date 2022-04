Judy: trama, cast e streaming del film su Rai 3

Questa sera, giovedì 28 aprile 2022, va in onda in prima TV su Rai 3 Judy, un film diretto da Rupert Goold con protagonista Renée Zellweger arrivato nelle sale nel 2019. Si tratta dell’adattamento cinematografico dello spettacolo teatrale “End of the Rainbow” realizzato da Peter Quilter. La storia narra gli ultimi mesi di vita di Judy Garland, cantante e attrice americana molto amata. Per questo ruolo, Renée Zellweger ha vinto il premio Oscar come migliore attrice nel 2020. Di seguito vediamo qual è la trama e il cast del film.

Trama

Judy Garland è un’attrice realmente esistita che ha raggiunto incredibile popolarità soprattutto interpretando Dorothy ne Il mago di Oz. E a interpretarla in questo film è Renée Zellweger. La pellicola è ambientata nel 1968 e racconta degli ultimi mesi di vita dell’attrice, segnati da una voce sempre più debole e dai debiti che si accumulano. Madre di due figli, Lorna e Joey, Judy va avanti per loro e lotta per la custodia contro l’ex marito. Nonostante l’amore nei loro confronti, Judy capisce che il mercato americano non ha più nulla da offrirle ed è costretta a trasferirsi a Londra per lavorare in un celebre nightclub. Tuttavia la vita londinese le provoca insonnia e malumore. La lontananza dai suoi figli è troppo difficile da sopportare, ma i debiti sono troppi e Judy deve farsi forza. Il film, oltre a raccontare i drammi dell’ultimo periodo, si affaccia anche al passato tramite flashback.

Judy: il cast del film

Ora che abbiamo scoperto la trama di Judy, vediamo invece chi fa parte del cast. Come già detto, la protagonista è Renée Zellweger, attrice ben nota al mondo di Hollywood soprattutto per la sua favolosa interpretazione di Bridget Jones. Eppure è con questo film che ha vinto per la seconda volta un Oscar. Il primo è arrivato nel 2004 con il film “Ritorno a Cold Mountain”. Ecco l’elenco di attori e attrici e i relativi personaggi del film:

Renée Zellweger: Judy Garland

Darci Shaw: Judy Garland giovane

Finn Wittrock: Mickey Deans

Rufus Sewell: Sidney “Sid” Luft

Michael Gambon: Bernard Delfont

Jessie Buckley: Rosalyn Wilder

Bella Ramsey: Lorna Luft

Andy Nyman: Dan

Richard Cordery: Louis B. Mayer

Fenella Woolgar: Margaret Hamilton

Streaming e TV

Ma dove vedere Judy in diretta TV e live streaming? Il film, come già anticipato, arriva in prima TV su Rai 3 giovedì 28 aprile 2022, dalle ore 21:20. Per seguire la diretta televisiva è necessario sintonizzarsi al tasto 3 del telecomando oppure al tasto 503 per la versione HD. O ancora al tasto 103 per la pay-tv di Sky. Chi è interessato a seguire il live streaming del film può accedere a RaiPlay, servizio gratuito previa registrazione di Viale Mazzini.