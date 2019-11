Jennifer Aniston parla del suo cachet a Friends: “Imbarazzante”

Jennifer Aniston racconta del suo chachet a Friends

Friends è stata la sua fortuna, ma quale era il cachet della bellissima Jennifer Aniston per interpretare Rachel Green? A dirlo è la stessa attrice, che si è lasciata andare a un commento in cui si sbottona sul compenso sul set della serie tv più amata degli anni Novanata.

Tanti i protagonisti della serie e altrettanti i cachet, che variavano da attore ad attore. Jennifer Aniston ha confessato di sentirsi fortemente in imbarazzo rispetto ai suoi colleghi perché il suo, di cachet, pare fosse decisamente più alto di quello dei suoi colleghi.

“Ai tempi di Friends non si parlava tanto di donne che venivano pagate meno degli uomini, anzi, in alcuni casi era il contrario, alcune donne venivano pagate addirittura di più. Sono consapevole di aver avuto un’esperienza abbastanza facile in questo mondo”, ha detto l’attrice in occasione di un’intervista.

“Era più un problema del tipo: ‘Facciamo lo stesso lavoro, meritiamo lo stesso compenso’. Non mi sentirei a posto sapendo di andare al lavoro venendo pagata molto più di un mio collega…”, ha riferito ancora Jennifer Aniston.

Le sue parole fanno riflettere, soprattutto perché, nel mondo del cinema, non è difficile imbattersi in esperienze opposte, di artiste, donne, che ricevono un compenso decisamente inferiore rispetto a quello dei colleghi uomini. Insomma, l’esperienza di Jennifer è l’eccezione che conferma la regola.

L’attrice negli ultimissimi giorni è finita su tutti i media per via del suo arrivo – finalmente – su Instagram. La 50enne ha resistito a lungo lontano dai social, ma alla fine ha ceduto. E così la Rachel più famosa di sempre ha iniziato a pubblicare su Instagram diversi scatti in cui è protagonista, da sola o con amici, quegli “amici”. Il primo post Jennifer Aniston l’ha dedicato proprio a Friends, con una reunion che sa tanto di amarcord.

