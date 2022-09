Jack Ryan – L’iniziazione: trama, cast e streaming del film

Questa sera, lunedì 26 settembre 2022, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Jack Ryan – L’iniziazione, film del 2014 diretto ed interpretato da Kenneth Branagh. La pellicola è il reboot della saga spionistica iniziata nel 1990 con Caccia a Ottobre Rosso, proseguita fino al 2002 con altri tre film: Giochi di potere, Sotto il segno del pericolo ed Al vertice della tensione. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Jack Ryan si arruola nei marines dopo l’11 settembre 2001 interrompendo i suoi studi alla London School of Economics and Political Science e diventando ufficiale con il grado di sottotenente. Inviato in missione in Afghanistan, l’elicottero su cui si trova viene abbattuto e lui resta gravemente ferito. Durante una lunga e dolorosa riabilitazione, conosce la sua futura moglie, la dottoressa Cathy Muller, e suscita l’interesse della CIA nella persona di Thomas Harper, colpito dall’abilità di Jack nel capire gli schemi ripetitivi complessi. Come requisito di arruolamento, la CIA fa completare a Jack i suoi studi a Londra. Dieci anni dopo, Ryan lavora come analista CIA a Wall Street, alla ricerca di transazioni finanziarie sospette di produrre fondi destinati ad attività terroristiche, sotto l’incarico di copertura di consulente finanziario. Quando la Federazione Russa perde una votazione chiave alle Nazioni Unite, Ryan si accorge che i mercati non rispondono nel modo previsto. Scopre che migliaia di miliardi di dollari posseduti da organizzazioni russe sono “spariti”: una massa di denaro fuori controllo che potrebbe essere usata con pesanti ripercussioni sull’intera economia statunitense. Tutti questi fondi sono controllati da Viktor Cherevin, veterano dell’Armata Rossa, insieme a un gruppo di politici russi in cerca di vendetta contro gli Stati Uniti per la loro intromissione nella guerra in Afghanistan. Il datore di lavoro ufficiale di Ryan intrattiene rapporti commerciali con Cherevin, così quando Ryan scopre di non avere accesso, benché revisore, ad alcuni conti bancari, ha un pretesto per visitare Mosca e indagare. Al suo arrivo sopravvive per poco al tentativo di omicidio da parte di Embee Deng, un sicario che fingeva di essere la sua guardia del corpo. Ryan chiede soccorso e viene affiancato dal suo mentore Harper, al quale Ryan spiega come gli investimenti-ombra di Cherevin potrebbero causare un collasso finanziario degli Stati Uniti: se Cherevin reimmettesse sul mercato le sue scorte, causerebbe il crollo del dollaro.

Jack Ryan – L’iniziazione: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Jack Ryan – L’iniziazione, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Chris Pine: Jack Ryan

Keira Knightley: Cathy Muller

Kevin Costner: William Thomas Harper

Kenneth Branagh: Viktor Cherevin

Colm Feore: Rob Behringer

Nonso Anozie: Embee Deng

Gemma Chan: Amy Chang

David Paymer: Dixon Lewis

Seth Ayott: Teddy Hefferman

Peter Andersson: Dimitri Lemkov

Elena Velikanova: Katya

Erich Redman: anziano sacerdote

Karen David: capo dell’FBI

