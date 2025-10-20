Jack Reacher – La prova decisiva: trama, cast e streaming del film su Italia 1

Stasera, 20 ottobre 2025, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Jack Reacher – La prova decisiva, film del 2012 scritto e diretto da Christopher McQuarrie. Il film, con protagonista Tom Cruise, è l’adattamento cinematografico del romanzo del 2005 La prova decisiva scritto da Lee Child. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

A Pittsburgh, Pennsylvania, cinque persone vengono improvvisamente uccise da un cecchino. Gli indizi portano velocemente il detective Emerson a un ex cecchino reduce della seconda guerra del Golfo, di nome James Barr. Durante l’interrogatorio, condotto da Emerson e dal procuratore distrettuale Alex Rodin, Barr non pronuncia alcuna parola, conscio della sua situazione, ma scrive il nome di Jack Reacher, un ex poliziotto militare. Durante il trasporto verso il carcere viene lasciato in balia di altri carcerati che, per attuare una giustizia anticipata, lo pestano fino a ridurlo in coma.

Il procuratore Rodin indaga sul nome di Reacher, risalendo alla sua carriera militare e alle onorificenze guadagnate come maggiore della polizia militare, fino al suo prematuro pensionamento. In seguito sembra essere un fantasma, senza un domicilio conosciuto, senza famiglia, senza nessun collegamento con il mondo.

Nel frattempo, in Florida, Reacher sente il nome di Barr alla televisione e si mette subito in moto. Prende il primo autobus per la Pennsylvania e, inaspettatamente, si presenta dal procuratore. Inizialmente tutti credono che Jack Reacher sia arrivato per difendere Barr ma, in realtà, lui ha un conto in sospeso con il cecchino ed è intenzionato a inchiodarlo. Durante la guerra in Iraq, Barr uccise alcuni commilitoni ma Reacher non poté perseguirlo perché, all’insaputa di Barr, le vittime erano già sotto inchiesta per stupri e l’esercito preferì insabbiare tutto; Reacher promise che se mai Barr l’avesse rifatto, si sarebbe occupato di lui a modo suo.

Jack Reacher – La prova decisiva: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Jack Reacher – La prova decisiva, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Tom Cruise: Jack Reacher

Rosamund Pike: Helen Rodin

Richard Jenkins: Alex Rodin

David Oyelowo: Emerson

Werner Herzog: Zec “Lo Zac” Chelovek

Robert Duvall: Cash

Jai Courtney: Charlie

Vladimir Sizov: Vlad

Joseph Sikora: James Barr

Michael Raymond-James: Linsky

Alexia Fast: Sandy

Josh Helman: Jeb Oliver

James Martin Kelly: Rob Farrior

Kristen Dalton: Mindy

Nicole Forester: Nancy Holt

Streaming e tv

Dove vedere Jack Reacher – La prova decisiva in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – 20 ottobre 2025 – alle ore 21,20 su Italia 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity che permette di vedere e rivedere i vari programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.