“Mina è morta”: gaffe di Iva Zanicchi a Domenica In. E in studio cala il gelo

La gaffe di Iva Zanicchi a Domenica In: “Mina è morta”

Ospite di Domenica In nella puntata in onda su Rai 1 nel pomeriggio di domenica 29 gennaio, la cantante Iva Zanicchi si è resa protagonista di una gaffe su Mina che ha fatto calare il gelo in studio.

Nel corso della trasmissione, infatti, si stava parlando dell’esibizione di Al Bano, Gianni Morandi e Massimo Ranieri che avverrà sul palco dell’Ariston durante la 73esima edizione del Festival di Sanremo.

La conduttrice Mara Venier ha chiesto a Iva Zanicchi con quali colleghe le sarebbe piaciuto duettare.

“Ma per esempio Ornella Vanoni e Patty Pravo? Ti stanno simpatiche loro?” ha chiesto Mara Venier alla sua ospite.

“Ma non stanno tanto bene loro” ha risposto Iva Zanicchi alludendo a dei problemi di salute che le sue colleghe avrebbero.

La cantante, però, ha persino peggiorato le cose aggiungendo: “Io vorrei riportare in vita Mina! Mi hanno detto che è morta”.

“No, intendevo che la vorrei riportare in vita artistica, in scena” ha poi precisato Iva Zanicchi tentando di rimediare alla gaffe che aveva fatto calare letteralmente il gelo in studio.

“Iva sta scherzando” ha poi dichiarato la conduttrice Mara Venier tentando di chiudere l’incidente.