Finale Italia’s Got Talent 2020, Joe Bastianich assente per l’emergenza Coronavirus: al suo posto Brignano

Questa sera, venerdì 6 marzo 2020, va in onda la finale di Italia’s Got Talent, il popolare show di Tv8, giunto all’ultimo appuntamento. Una finale caratterizzata da pesanti assenze, a causa dell’emergenza Coronavirus. Anche IGT, infatti, come molte altre trasmissioni, deve adeguarsi alle misure previste dal governo per evitare l’affollamento in un unico posto di molte persone che potrebbe favorire il contagio. Per questo tanti programmi in questi giorni sono costretti ad andare in onda senza il pubblico in studio.

Tutto quello che c’è da sapere sulla finale di Italia’s Got Talent 2020

A condurre la finale di Italia’s Got Talent 2020 è Enrico Papi, volto noto di Tv8, visto che Lodovica Comello è incinta e quindi prossima a diventare mamma. Ma la novità dell’ultimo minuto è data dall’assenza di Joe Bastianich, uno dei giudici di questa edizione, costretto a restare negli Stati Uniti, dove vive, a causa dell’emergenza Coronavirus. Causa le difficoltà di spostamento dovute alla situazione attuale relativa all’emergenza sanitaria, Bastianich non può rientrare in Italia. Una nota della trasmissione fa sapere che “farà il tifo da oltreoceano sostenendo soprattutto il suo Golden Buzzer”. Al suo posto ci sarà l’attore Enrico Brignano, in qualità di giudice ospite.

Confermata la presenza di Luca Argentero tra gli altri ospiti della serata. Regolarmente al loro posto gli altri giudici di Italia’s Got Talent: Mara Maionchi, Frank Matano e Federica Pellegrini. A decretare il vincitore di questa edizione di IGT è il pubblico da casa attraverso il televoto. Appuntamento dunque stasera, 6 marzo 2020, su Tv8 e Sky Uno dalle 21.25.

