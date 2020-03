Italia’s Got Talent 2020 finale: concorrenti, giudici, conduttore e streaming

È arrivato il momento della finale per Italia’s Got Talent 2020, lo show di Tv8 giunto questa sera, 6 marzo 2020, al suo ultimo ultimo appuntamento. Il programma tv vede esibirsi come di consueto numerosi artisti, ballerini, cantanti, imitatori, illusionisti, contorsionisti, funamboli, comici ed addestratori. Solo uno dei 12 finalisti, però, sarà il vincitore di questa edizione. Tante inoltre le assenze di questa finale: innanzitutto non ci sarà il pubblico in studio, dopo le misure del governo per prevenire i contagi del Coronavirus. Ecco tutto quello che c’è da sapere sulla finale di Italia’s Got Talent 2020: conduttore, concorrenti e dove vederla in tv.

Italia’s Got Talent 2020 finale: i giudici e il conduttore

La novità dell’ultimo minuto di questa finale di IGT è l’assenza al tavolo dei giudici di Joe Bastianich. La new entry di questa edizione è stato costretto a restare negli Stati Uniti, dove vive, a causa dell’emergenza Coronavirus. Per via delle difficoltà di spostamento dovute alla situazione attuale relativa all’emergenza sanitaria, Bastianich non può rientrare in Italia. Una nota della trasmissione fa sapere che “farà il tifo da oltreoceano sostenendo soprattutto il suo Golden Buzzer”. Al suo posto ci sarà l’attore Enrico Brignano, in qualità di giudice ospite.

Confermata la presenza di Luca Argentero tra gli altri ospiti della serata. Regolarmente al loro posto gli altri giudici di Italia’s Got Talent: Mara Maionchi, Frank Matano e Federica Pellegrini. Cambio anche nella conduzione: al posto della presentatrice Lodovica Comello, che presto diventerà mamma, ci sarà Enrico Papi, volto noto di Tv8, rete su sui conduce il game show Guess my age. Ma i veri protagonisti di questa finale sono gli artisti che si esibiranno e che si contenderanno la vittoria finale. A decretarla il pubblico da casa attraverso il televoto.

I 12 finalisti

Undici dei dodici finalisti di questa edizione sono già noti, perché sono stati scelti dai giudici nel corso delle precedenti puntate. Si tratta di: World Taekwondo Demonstration Team, Andrea Fratellini e Zio Tore, Iorio Family, Silvio Cavallo, Claudia Lawrence, Antigravity Show, Sunshine Gospel Choir, Compagnia Colonna, Powa Tribe, Francesco Carrer e Claudio Morici. L’ultimo finalista sarà annunciato all’inizio della puntata di stasera, 6 marzo, dal conduttore Enrico Papi. Chi di loro sarà il vincitore? A decretarlo il pubblico da casa tramite il televoto e i social. La finale di Italia’s Got Talent 2020 va inoltre in onda senza pubblico in studio nel rispetto delle indicazioni prese dal Governo per l’emergenza sanitaria del coronavirus. Appuntamento questa sera, 6 marzo 2020, in diretta dalle 21.30 su Tv8 e Sky Uno.

Potrebbero interessarti Finale Italia’s Got Talent 2020, l’emergenza coronavirus blocca Bastianich in America: al suo posto Brignano Big Game Caccia al Presidente: trama, cast, trailer e streaming del film in onda stasera su Italia 1 Coronavirus, Speciale Porta a Porta: l’Italia unita ce la farà stasera 6 marzo su Rai 1