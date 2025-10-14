Italia Israele streaming e diretta tv: dove vedere la partita qualificazioni Mondiali

ITALIA ISRAELE STREAMING TV – Oggi, martedì 14 ottobre 2025, alle ore 20,45 Italia ed Israele si sfidano allo stadio di Udine, partita valida per le qualificazioni ai Mondiali di calcio 2026. Dove vedere Italia Israele in diretta tv o live streaming gratis? Sky Sport? Mediaset? Rai? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio:

In tv

La partita tra Italia ed Israele sarà visibile in chiaro e completamente gratis e in HD su Rai 1. Il calcio d’inizio della partita è previsto alle ore 20,45 di oggi, martedì 14 ottobre 2025, con telecronaca di Alberto Rimedio e Lele Adani. Previsto ampio pre e post partita con interviste ai protagonisti e commenti degli esperti.

Italia Israele streaming live

Abbiamo visto dove vederla in tv, in streaming la partita Italia Israele sarà visibile sulla piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di seguire i programmi, film e partite in onda sulla Rai tramite pc, tablet e smartphone. Ci sono poi tanti altri siti che trasmetteranno la gara in streaming: ecco tutti i siti (legali) dove vedere le partite di calcio in streaming. Ricapitolando:

Partita: Italia-Israele

Italia-Israele Data: 14 ottobre 2025

14 ottobre 2025 Orario: 20,45

20,45 Canale TV: Rai 1

Rai 1 Streaming: RaiPlay.it

Le probabili formazioni

Abbiamo visto dove vedere la partita tra Italia ed Israele, ma quali sono le probabili formazioni del match in programma oggi? Eccole:

ITALIA (3-5-2): Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Calafiori; Cambiaso, Barella, Locatelli, Tonali, Dimarco; Esposito, Retegui. Ct. Gattuso

ISRAELE (5-4-1): D. Peretz; Dasa, E. Peretz, Baltaxa, Blorian, Revivo; Biton, Gloukh, Abu Fani, Solomon; Khalaili. Ct. Shimon.