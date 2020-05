Io sono mia cast: attori e personaggi del film in replica su Rai 1

Questa sera, martedì 12 maggio 2020, in prima serata su Rai 1 va in onda, in replica, Io sono mia, film su Mia Martini che vede come protagonista Serena Rossi. La pellicola, andata in onda per la prima volta lo scorso anno, ha riscosso molto successo, motivo per cui la rete ammiraglia di Viale Mazzini ha scelto di riproporla agli italiani in occasione della ricorrenza dei 25 anni dalla sua morte, avvenuta a seguito di un mix letale di farmaci il 12 maggio 1995. Prodotto da Luca Barbareschi, il film è un omaggio a questa artista unica e tormentata e che ha visto la sua carriera svolgersi tra grandi successi, brucianti delusioni e continue crisi esistenziali. Ma chi fa parte del cast di Io sono Mia? Ecco tutti gli attori del film in replica su Rai 1 alle 21.25.

La trama completa di Io sono Mia

Io sono Mia, gli attori e il trailer

Protagonista del film, come già anticipato, è Serena Rossi. L’attrice, con grandi doti canore, è riuscita a calarsi magistralmente nei panni di Mia Martini, esprimendo l’emotività e la sofferenza di questa cantante che finì col togliersi la vita. Un film che racconta la sua carriera e il suo successo e che ha incontrato il plauso di pubblico e critica. Accanto a Serena Rossi anche Antonio Gerardi nei panni di Alberigo Crocetta ed Edoardo Pesce in quelli di Franco Califano. Ma vediamo qui di seguito l’elenco completo degli attori con i rispettivi personaggi interpretati:

Serena Rossi: Mia Martini

Maurizio Lastrico: Andrea

Lucia Mascino: Sandra Neri

Dajana Roncione: Loredana Bertè

Antonio Gerardi: Alberigo Crocetta

Nina Torresi: Alba Calia

Daniele Mariani: Anthony

Francesca Turrini: manager di Mia

Fabrizio Coniglio: Roberto Galanti

Gioia Spaziani: Maria Salvina Dato

Duccio Camerini: Giuseppe Radames Bertè

Simone Gandolfo: caporedattore

Corrado Invernizzi: Charles Aznavour

Edoardo Pesce: Franco Califano

Qui invece il trailer ufficiale di Io sono Mia, il film su Mia Martini in onda stasera, 12 maggio 2020, su Rai 1 21.25.

Dove vedere il film in streaming

