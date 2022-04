Io rimango qui: trama, cast e streaming del film su Sky Cinema 1

Questa sera, mercoledì 20 aprile 2022, va in onda su Sky Cinema 1 Io rimango qui, un film del 2020 diretto da André Erkau. Si tratta di una pellicola sentimentale tedesca, della durata di 98 minuti, in lingua originale intitolato Gott, du kannst ein Arsch. Di seguito scopriamo la trama e il cast nel dettaglio.

Trama

D’impostazione drammatica, il film racconta la vita di Steffi, una ragazza che all’apparenza ha tutto e non vorrebbe nient’altro. Bella, giovane, popolare, Steffi sta vivendo il periodo più bello della sua vita. È innamorata e presto partirà per Parigi. Ma, poco prima della partenza, dopo una serie di controlli medici di routine la protagonista scopre di essere malata di cancro e di avere poco tempo a disposizione. Una diagnosi terribile da accettare, ancor di più se così giovani. Ma Steffi non si butta a terra e, con l’aiuto di un ragazzo che conosce a malapena, decide di lanciarsi all’avventura. Steve è il classico bad boy, una persona di cui all’apparenza non ci si può fidare. Eppure ruba una macchina per lei e l’accompagna nel suo viaggio verso Parigi, che Steffi non dimenticherà mai.

Io rimango qui: il cast del film

Ora che abbiamo scoperto di cosa parla il film, vediamo invece chi fa parte del cast di Io rimango qui. La pellicola tedesca ha scelto come protagonista Sinje Irslinger, che interpreta Steffi Pape. Di seguito vediamo tutti gli attori e le attrici del cast con i relativi personaggi:

Sinje Irslinger: Steffi Pape

Max Hubacher: Stefan ‘Steve’ Matarella

Heike Makatsch: Eva Pape

Til Schweiger: Frank Pape

Nuala Bauch: Lola Pape

Jürgen Vogel: padre di Stefan

Jasmin Gerat: Tammy

Benno Fürmann: Jupp

Dietmar Bär: Armin

Inka Friedrich: Dottoressa Sahms

Jonas Holdenrieder: Fabian

Moritz Bäckerling: Semmel

Thomas Krutmann: Schaffner

Ileana Florentina Tautu: Rita

Streaming e TV

Dove vedere Io rimango qui in diretta TV e live streaming? Come già anticipato, il film va in onda mercoledì 20 aprile 2022 alle ore 21:15 su Sky Cinema 1. Il canale è disponibile sulla pay-tv di Sky, per cui è accessibile soltanto previo abbonamento. Chi dispone del suddetto abbonamento può trovare il canale al tasto 301 del telecomando. Chi invece vuole seguire il film in live streaming può accedere a Sky Go oppure seguire la diretta streaming tramite NOW con il pacchetto cinema.