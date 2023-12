Io Canto Generation: le anticipazioni (concorrenti e giudici) della finale, 27 dicembre

Questa sera, 27 dicembre 2023, alle ore 21.25 su Canale 5 va in onda la finale e ultima puntata di Io Canto Generation, la nuova edizione del talent show condotto da Gerry Scotti che vede protagonisti 24 ragazzi e ragazze, tra i 10 e i 15 anni, che verranno suddivisi in sei squadre e si affronteranno in una gara canora ad eliminazione per aggiudicarsi la vittoria finale. Vediamo insieme le anticipazioni, la giuria, i giudici e i concorrenti di questa sera.

Anticipazioni, concorrenti e giudici

Ospite speciale della serata un vero e proprio mito della musica italiana: Renato Zero. Nella finalissima le squadre verranno sciolte e i 12 talenti rimasti in gara si sfideranno uno contro l’altro per contendersi la vittoria.

Ad accompagnare le emozionanti performance dei ragazzi Iva Zanicchi, Fausto Leali, Anna Tatangelo, Mietta, Cristina Scuccia e Benedetta Caretta, che li hanno sostenuti durante tutto il percorso in veste di capisquadra. A decretare il vincitore assoluto di “Io Canto Generation”, sfida dopo sfida, sarà la giura composta da Al Bano, Orietta Berti, Michelle Hunziker e Claudio Amendola e una rappresentanza di 100 componenti del pubblico in studio.

Il vincitore si aggiudicherà un trofeo e un prestigioso premio: una “Summer School Academy” di canto, cinema e filmmaking musicale, presso la sede della New York Film Academy di Firenze e un week-end lungo a New York, sempre in compagnia dalla NYFA. Il vincitore si assicurerà un ulteriore riconoscimento, denominato “Premio Tecnico Giuria e Radio”, assegnato dalla giuria insieme a Chiara Tortorella, Speaker di R101, Radio ufficiale del talent. Infine, sempre grazie a R101, il primo classificato avrà la possibilità di incidere un editing di un brano “cover” tra quelli proposti nel corso delle puntate.

Streaming e tv