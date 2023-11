Io Canto Generation 2023: giudici, giuria, novità, cast, concorrenti, quante puntate, anticipazioni, streaming del talent show con Gerry Scotti su Canale 5

Da mercoledì 22 novembre 2023 inizia su Canale 5 in prima serata con la conduzione di Gerry Scotti Io Canto generation, una nuova edizione dello storico talent show dedicato ai giovani prodigi della musica. In tutto sono previste sei puntate. I concorrenti sono ventiquattro ragazzi e ragazze, tra i 10 e i 15 anni, che verranno suddivisi in sei squadre e si affronteranno in una gara canora ad eliminazione per aggiudicarsi la vittoria finale. Vediamo insieme le anticipazioni, la giuria e tutte le informazioni.

Concorrenti

La trasmissione condotta da Gerry Scotti in prima serata su Canale 5 mette al centro il talento di ragazzi e ragazze appassionati di musica, desiderosi di mettersi alla prova. I concorrenti di Io Canto Generation 2023 sono 24 ragazzi, con età compresa tra i 10 e i 15 anni, saranno divisi in sei squadre e si sfideranno in emozionanti competizioni canore.

Io Canto Generation 2023: meccanismo

Vediamo insieme il meccanismo di Io Canto Generation 2023. In ogni puntata, sfida dopo sfida, verrà stilata una classifica determinata dai voti dei giudici che potrà essere ribaltata dalle preferenze del voto del pubblico in studio. Presente anche la speaker radiofonica Chiara Tortorella, in rappresentanza di R101, Radio Ufficiale del programma, che avrà il compito, insieme alla giuria, di salvare 2 componenti della squadra ultima in classifica.

Nella finalissima le squadre verranno sciolte e i ragazzi rimasti si sfideranno uno contro l’altro. Il vincitore assoluto di Io Canto Generation si aggiudicherà un percorso formativo offerto dalla New York Film Academy e grazie a R101, avrà la possibilità di registrare una cover. Accompagnata dalla band diretta dal maestro Valeriano Chiaravalle; Io Canto Generation sarà una celebrazione della musica, uno spazio dedicato a giovani artisti del futuro, pronti a conquistare i cuori di chi li ascolta, in un’esplosione di freschezza.

Capitani, giudici e giuria

Le squadre saranno capitanate da sei protagonisti della musica italiana: Iva Zanicchi, Fausto Leali, Anna Tatangelo, Mietta, Cristina Scuccia e Benedetta Caretta, vincitrice della 2° edizione di Io Canto. I ragazzi avranno l’opportunità unica di duettare con i loro capisquadra, imparando dalla loro esperienza e attingendo a repertori musicali diversi. Sarà un incontro tra due generazioni, quella dei giovani talenti e quella dei cantanti già affermati, una sinergia e uno scambio sorprendente tra chi sta emergendo nel mondo della musica e chi ne è già una figura di primo piano. A giudicare le performance una giuria composta da quattro grandi artisti: Al Bano, Michelle Hunziker, Orietta Berti e Claudio Amendola.

Io Canto Generation 2023: quante puntate

Quante puntate sono previste per Io Canto Generation 2023? In tutto andranno in onda sei appuntamenti in prima serata su Canale 5 con la conduzione di Gerry Scotti alle ore 21.25 dal 22 novembre al 27 dicembre 2023. Di seguito la programmazione completa (attenzione: potrebbe variare):

Prima puntata: mercoledì 22 novembre 2023

Seconda puntata: mercoledì 29 novembre 2023

Terza puntata: mercoledì 6 dicembre 2023

Quarta puntata: mercoledì 13 dicembre 2023

Quinta puntata: mercoledì 20 dicembre 2023

Sesta puntata: mercoledì 27 dicembre 2023

Streaming e tv

Dove vedere Io Canto Generation in diretta tv e in streaming? Appuntamento su Canale 5 ogni mercoledì con Gerry Scotti dal 22 novembre 2023 alle ore 21.25. Anche in streaming su Mediaset Play.