Io canto family streaming e diretta tv: dove vedere la finale, 12 giugno

Io canto family è il nuovo talent show in onda su Canale 5 questa sera, 12 giugno 2024, alle ore 21.30 con la finale condotta da Michelle Hunziker. Il programma metterà in luce il legame unico che si crea tra i loro componenti, attraverso la passione per la musica. Appuntamento ogni lunedì per cinque serate (la finale va in onda di mercoledì). Ecco dove vederlo in diretta tv e in streaming.

In tv

Appuntamento su Canale 5 questa sera, 12 giugno 2024, con la finale alle ore 21.30.

Io canto family streaming live

Se non siete a casa, potete seguire il programma su Mediaset Play, la piattaforma streaming gratuita disponibile su pc, smartphone, smart tv e tablet. Con la funzione on demand potete recuperare le puntate o le singole clip in qualsiasi momento.

Quante puntate

Abbiamo visto dove vedere Io canto family in streaming e tv, ma quante puntate sono previste per lo show di Michelle Hunziker? In tutto cinque. Ecco la programmazione completa.