Inganno dal passato: trama, cast e streaming del film su Rai 2

Questa sera, sabato 31 maggio 2025, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda Inganno dal passato (titolo originale: Deadly Due Date), film del 2021 diretto da Jeff Hare con Ashlynn Yennie, Ella Cannon, Philip Boyd, Diane Robin, Brianna Butler, Ryan Littmann, Dave Pileggi, Rhett Buchanan, Cesar Chanlatte. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Bill e Rachel sono una coppia senza figli. Un giorno, durante una festa con gli ex compagni di liceo, incontrano Claire, compagna di classe che sta per diventare ragazza madre. Date le difficoltà economiche della donna, la coppia di decide di adottare il bambino in arrivo. Si rendono però presto conto che Claire nasconde progetti sinistri.

Inganno dal passato: il cast

Abbiamo visto la trama di Inganno dal passato, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori: Ashlynn Yennie, Ella Cannon, Philip Boyd, Diane Robin, Brianna Butler, Ryan Littmann, Dave Pileggi, Rhett Buchanan, Cesar Chanlatte.

Streaming e tv

Dove vedere Inganno dal passato in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – sabato 31 maggio 2025 – alle ore 21,20 su Rai 2. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.