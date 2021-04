In Guerra: trama, cast e streaming del film

Questa sera, venerdì 30 aprile 2021, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda In Guerra, film drammatico (durata 105 minuti) diretto da Stéphane Brizé con Vincent Lindon, Mélanie Rover, Jacques Borderie, David Rey, Olivier Lemaire. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

La fabbrica Perrin, un’azienda specializzata in apparecchiature automobilistiche dove lavorano 1100 dipendenti che fa parte di un gruppo tedesco, firma un accordo nel quale viene chiesto ai dirigenti e ai lavoratori uno sforzo salariale per salvare l’azienda. Il sacrificio prevede, in cambio, la garanzia dell’occupazione per almeno i successivi 5 anni. Due anni dopo l’azienda annuncia di voler chiudere i battenti. Ma i lavoratori si organizzano, guidati dal portavoce Laurent Amédéo, per difendere il proprio lavoro.

Abbiamo visto la trama di In Guerra, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori principali con i rispettivi ruoli:

Vincent Lindon: Laurent Amedeo

Jean Grosset: Grosset

Mélanie Rover: Mélanie

Jacques Borderie: Borderie

Martin Hauser: Hauser

Valerie Lamond: avv.ssa Lamond

David Rey: Direttore Amministrativo e Finanziario

Olivier Lemaire: Sindacalista SIPI #1

Isabelle Rufin: DRH

Bruno Bourthol: Sindacalista SIPI #2

Sébastien Vamelle: Sindacalista CGT #2

Streaming e tv

Dove vedere In Guerra in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – venerdì 30 aprile 2021 – alle ore 21,20 su Rai 3 (canale 3 o 503 – versione HD – del digitale terrestre). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.