Imma Tataranni – Sostituto procuratore: le anticipazioni (trama) della quarta puntata

Questa sera, martedì 13 ottobre 2020, su Rai 1 alle ore 21,20 (circa) torna l’appuntamento in prima serata con Imma Tataranni, Sostituto procuratore. La serie televisiva, tratta dagli omonimi romanzi, vede come protagonista Vanessa Scalera e viene proposta in prima serata su Rai 1 con la replica della prima stagione, in attesa della seconda. La puntata che va in onda questa sera, martedì 13 ottobre 2020, è la quarta e s’intitola “Maltempo”. Vediamo qual è la trama della puntata.

Anticipazioni: la trama della quarta puntata

Nell’episodio dal titolo “Maltempo”, una giovane giornalista, Donata Miulli, si presenta ad Imma affermando di essere in possesso di informazioni scottanti sul candidato alla Presidenza della regione Basilicata, l’onorevole Lombardi, di cui è anche stata amante. Imma la ascolta e la invita a tornare con le prove. Ma quando qualche giorno dopo Donata viene trovata morta, Imma ripensa con angoscia a quell’incontro e decide di indagare non credendo si tratti di un suicidio come a prima vista sembrerebbe…

Cast

Abbiamo visto le anticipazioni sulla trama della quarta puntata di Imma Tataranni, sostituto procuratore, ma qual è il cast completo della serie tv? Di seguito gli attori:

Vanessa Scalera: Immacolata “Imma” Tataranni

Massimiliano Gallo: Pietro De Ruggeri

Alessio Lapice: Ippazio Calogiuri

Carlo Buccirosso: Alessandro Vitali

Barbara Ronchi: Diana De Santis

Carlo De Ruggieri: dottor Taccardi

Alice Azzariti: Valentina De Ruggeri

Dora Romano: mamma di Pietro

Lucia Zotti: mamma di Imma

Antonio Gerardi: don Mariano

Ester Pantano: Jessica Matarazzo

Monica Dugo: Maria Moliterni

Cesare Bocci: Saverio Romaniello

Nel cast della quarta puntata di Imma Tataranni anche: Giada Laudicina (Cinzia), Gianni Lillo (Capozzo), Ilaria Brusadelli (Penelope), Elvira Zingone (Maria), Giuseppe Ragone (giornalista Zazza), Luca Avagliano (Ettore Rossetti), Mauro Conte (Andrea Saponaro), Mario Scerbo (Manna, collaboratore di Andrea Saponaro), Giorgio Careccia (Paolo Calandra), Pier Giorgio Bellocchio (Giulio Bruno), Giorgio Colangeli (Domenico Bruno), Maria Braia (intervistatrice), Egidia Bruno (madre di Andrea Saponaro), Giustina Buonuomo (vedova di Domenico Bruno), Annamaria De Luca (Porzia), Ilir Jacellari (badante Nikolaus), Giulia Klanac (attivista), Antonio Montemurro (signor De Ruggeri), Alessandra Sarno (professoressa Todisco) e Guendalina Losito (Bea).

