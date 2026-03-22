Imma Tataranni 5: le anticipazioni (trama e cast) della terza puntata, 22 marzo

Questa sera, 22 marzo 2026, su Rai 1 va in onda la terza puntata di Imma Tataranni 5, la serie con protagonista Vanessa Scalera in onda dalle ore 21.30. Ma quali sono le anticipazioni di stasera? In tutto sono previste quattro puntate. Vediamo insieme tutte le informazioni.

Anticipazioni e trama

Durante un pranzo nella comunità Bandusia, Imma affronta la sua fondatrice, la Piacentini, verso la quale nutre una palese e ricambiata antipatia. Viene però interrotta da una telefonata della procura: al Parco Paradiso è stato trovato il corpo di Marco Pignatelli, un avvocato che pochi mesi prima ha perso la figlia Gloria. La sua morte è avvenuta in circostanze molto strane. Diana s’imbatte in un manuale che rivela che Imma ha programmato di diventare procuratore capo. Si sente tradita perché in questo caso l’amica sarà costretta a lasciare Matera. Il loro rapporto si incrina proprio quando Diana, suo malgrado, finisce involontariamente per soffiare il ruolo di Giulietta alla Moliterni. Ma a Diana basta parlare con Imma per comprendere i perché della sua decisione ed è proprio lei alla fine a indicarle che c’è un posto vacante nella procura di Milano. Nel frattempo, Filomena riporta Luciano a casa e Imma si concede una gita a cavallo con Mike. Una complicità che non sfugge a Pietro, il quale non riesce a nascondere la sua gelosia. Fossati, intanto, lo pressa sempre di più per il conseguimento degli obiettivi aziendali che gli sono stati assegnati e che sembrano essersi arenati.

Imma Tataranni 5: cast

Abbiamo visto la trama, ma qual è il cast della serie? Nel cast si confermano, oltre alla protagonista Vanessa Scalera, Massimiliano Gallo (Pietro De Ruggeri) e Barbara Ronchi (la cancelliera Diana De Santis). Al fianco dei protagonisti tornano, oltre a Valentina (Alice Azzariti), la suocera di Imma (Dora Romano), la mamma di Imma (Lucia Zotti) e ancora Antonio Lamacchia (Nando Irene), il Dott. Taccardi (Carlo De Ruggieri) e l’archivista Maria Moliterni (Moniga Dugo). Entra nel cast anche Lodo Guenzi (Edoardo Fossati), giovane genio della new economy e nuovo capo di Pietro.