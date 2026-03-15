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Imma Tataranni 5: le anticipazioni (trama e cast) della seconda puntata

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AGF
di Antonio Scali
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Imma Tataranni 5: le anticipazioni (trama e cast) della seconda puntata, 15 marzo

Questa sera, 15 marzo 2026, su Rai 1 va in onda la seconda puntata di Imma Tataranni 5, la serie con protagonista Vanessa Scalera in onda dalle ore 21.30. Ma quali sono le anticipazioni di stasera? In tutto sono previste quattro puntate. Vediamo insieme tutte le informazioni.

Anticipazioni e trama

Pietro inaugura pieno di entusiasmo la sua nuova vita alla First Energy raccogliendo i primi consensi. Ha come benefit un’automobile elettrica e una casa domotica in cui va a rifugiarsi il padre Luciano, in fuga dallo sciopero di Filomena. Imma è impegnata nell’indagine sull’uccisione di Antonietta Cappiello, una professoressa del liceo Duni in pensione trovata senza vita nel suo appartamento a Matera. Il giallo ha a che fare con il passato della donna, tra amori giovanili nati nei Sassi negli anni ’70 e una figlia data in adozione che tanto avrebbe voluto conoscere. Mentre Valentina rimuove il disagio creato dai genitori lavorando nella comunità Bandusia, la vendita della casa di famiglia entra nel vivo con i primi appuntamenti, che Imma e Pietro affrontano con visibile imbarazzo. Diana si divide tra i tentativi di aiutare la Moliterni con i permessi per partecipare alle prove dello spettacolo e le molteplici visite per tentare di risolvere la sua malattia cutanea. Imma prosegue le lezioni con Mike, occasioni per conversare in inglese ma anche per confidarsi con lui.

Imma Tataranni 5: cast

Abbiamo visto la trama, ma qual è il cast della serie? Nel cast si confermano, oltre alla protagonista Vanessa Scalera, Massimiliano Gallo (Pietro De Ruggeri) e Barbara Ronchi (la cancelliera Diana De Santis). Al fianco dei protagonisti tornano, oltre a Valentina (Alice Azzariti), la suocera di Imma (Dora Romano), la mamma di Imma (Lucia Zotti) e ancora Antonio Lamacchia (Nando Irene), il Dott. Taccardi (Carlo De Ruggieri) e l’archivista Maria Moliterni (Moniga Dugo). Entra nel cast anche Lodo Guenzi (Edoardo Fossati), giovane genio della new economy e nuovo capo di Pietro.

Antonio Scali
Classe 1992, giornalista professionista. A TPI dal 2019, mi occupo principalmente di spettacoli e sport.
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