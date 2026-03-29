Imma Tataranni 5: le anticipazioni (trama e cast) della quarta puntata, 29 marzo

Questa sera, 29 marzo 2026, su Rai 1 va in onda la quarta puntata di Imma Tataranni 5, la serie con protagonista Vanessa Scalera in onda dalle ore 21.30. Ma quali sono le anticipazioni di stasera? In tutto sono previste quattro puntate. Vediamo insieme tutte le informazioni.

Anticipazioni e trama

Mentre Diana si prepara al debutto teatrale, il ritrovamento di un cadavere nel Palombaro di Matera lega il mondo dei fornai, quelli che impastano il pane ancora a mano, alla realtà carceraria. Imma deve districarsi tra un padre che piange il figlio perduto per sempre e i silenzi dei testimoni che conoscevano la vittima, ma è in famiglia che la crisi tocca il culmine: Valentina ha deciso di trasferirsi dalla Piacentini e per partecipare alle spese della comunità tenta di vendere la spilla d’oro che Brunella le ha regalato. Solo l’intervento congiunto delle due nonne e la mediazione di Pietro evitano il peggio e riportano madre e figlia a ritrovarsi. Pietro decide di licenziarsi dalla First Energy perché Fossati ha mostrato la sua vera natura e i suoi metodi a dir poco spregiudicati. Ma non tutto sembra perduto per Pietro, anzi, il ceo coreano della multinazionale non vuole perdere la sua professionalità. Un apprezzamento e un coinvolgimento che lo rincuora. Così, quando Imma e Pietro s’incontrano per il rogito, la vicinanza risveglia in loro l’amore che li ha uniti per una vita. Forse dovevano solo mancarsi per riavvicinarsi. E per non vendere più la casa in cui hanno vissuto come moglie e marito, con Valentina. Sul lieto fine arriva la notizia che la domanda di Imma come procuratore capo presso la Procura di Milano. Cosa farà?

Imma Tataranni 5: cast

Abbiamo visto la trama, ma qual è il cast della serie? Nel cast si confermano, oltre alla protagonista Vanessa Scalera, Massimiliano Gallo (Pietro De Ruggeri) e Barbara Ronchi (la cancelliera Diana De Santis). Al fianco dei protagonisti tornano, oltre a Valentina (Alice Azzariti), la suocera di Imma (Dora Romano), la mamma di Imma (Lucia Zotti) e ancora Antonio Lamacchia (Nando Irene), il Dott. Taccardi (Carlo De Ruggieri) e l’archivista Maria Moliterni (Moniga Dugo). Entra nel cast anche Lodo Guenzi (Edoardo Fossati), giovane genio della new economy e nuovo capo di Pietro.