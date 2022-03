Chi è Ilona Staller, la concorrente dell’Isola dei Famosi 2022

Chi è Ilona Staller, la concorrente che partecipa alla nuova edizione dell’Isola dei Famosi 2022? Il programma torna in prima serata e con una nuova edizione su Canale 5, ma porta con sé diverse novità. La prima è che una parte dei naufraghi sarà composta da coppie, mentre l’altra vedrà in gioco i singoli. In studio, oltre ad Ilary Blasi, ci sono anche gli opinionisti Vladimir Luxuria e Nicola Savino. Ma cosa sappiamo su Ilona Staller? Scopriamo tutto sul suo conto.

Chi è Ilona Staller: età, programmi TV, Instagram

Ilona Staller si è unita al cast dell’Isola dei Famosi e partecipa come singola. All’anagrafe risponde al nome di Elena Anna Staller, ma in molti la conoscono anche per il suo pseudonimo Cicciolina. Alle spalle, Ilona Staller ha una ricca carriera come attrice di film hard, ma è anche una cantante e conduttrice radiofonica. Nata a Bupadest nel 1951, si è poi trasferita in Italia e ha segnato un capitolo della storia quando è stata eletta deputato al Parlamento italiano. Ilona ha fatto parlare di sé anche a causa di una diatriba legale che l’ha vista scagliarsi contro il suo ex marito per la custodia del figlio Ludwig. Ha sposato Jeff Koons nel 1991, ma il matrimonio è durato circa due anni e mezzo. Tra loro è andata avanti una lunga battaglia legale, con Koons che aveva persino chiesto un risarcimento di 6 milioni di dollari per danni morali. Una battaglia in tribunale poi vinta da Ilona Staller. Arriva all’Isola dei Famosi come amante della natura e degli animali. Paziente, forte e tenace, Ilona non ha paura delle difficoltà. Inoltre è presente anche su Instagram, dov’è seguita da poco più di 62mila follower.

Streaming e TV

Dove vedere L’Isola dei Famosi 2022? Il reality show arriva in prima serata, a partire da lunedì 21 marzo 2022, su Canale 5 prendendo il posto settimanale de Il Grande Fratello Vip. Il reality show condotto da Ilary Blasi va in onda due volte a settimana, il lunedì e il giovedì, in prima serata dalle ore 21:25 su Canale 5, disponibile al tasto 5 del telecomando. Chi vuole seguire il reality in diretta streaming può accedere a MediasetPlay, la piattaforma che via Desktop o via App permette di seguire in streaming tutto ciò che viene trasmesso in TV. Inoltre, grazie alla funzione on-demand, è possibile recuperare le puntate già andate in onda.