Il Volo – Tutti per uno: cast, ospiti, quante puntate e streaming

Da sabato 27 maggio 2023 per due serate su Canale 5 alle ore 21,30 andrà in onda Il Volo – Tutti per uno, show all’insegna della buona musica con il trio musicale e la partecipazione di Federica Panicucci. Uno spettacolo eccezionale in cui il trio famoso in tutto il mondo formato da Piero Barone, Gianluca Ginoble e Ignazio Boschetto regalerà al pubblico di Canale 5 momenti inediti ed emozionanti, anche grazie alla presenza di tanti grandi ospiti che calcheranno con loro il prestigioso palco dell’Arena di Verona. L’evento è stato registrato ad inizio maggio: l’1 e 3 maggio scorsi. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Ospiti

Ma quali saranno gli ospiti de Il Volo – Tutti per uno? Allo show prenderanno parte nomi eccellenti della musica e dello spettacolo come: Irama, Madame, Fiorella Mannoia, Danilo Rea, Edoardo Leo, Annalisa, Antonello Venditti, Francesca Michielin, Mario Biondi, Gianna Nannini, Pooh, Aida Garifullina e Giorgio Panariello.

I cantanti de Il Volo canteranno sia da soli, proponendo il loro repertorio classico sia con altri artisti. Duetti emozionanti quindi, che restituiranno al pubblico a casa il piacere di un concerto dal vivo. Gianluca Ginoble ad esempio anticipa dalle pagine di Sorrisi che: “Io canterò “Geordie” con Madame perché amiamo entrambi De André, con Irama “La cura” di Battiato e con Annalisa “Shallow” di Lady Gaga”. Piero Barone invece: “Io canterò con Mario Biondi “Miserere” e con Gianna Nannini “Meravigliosa creatura””. Ignazio Boschetto: “Io invece canterò con Francesca Michielin. La conosco artisticamente, è bravissima ad arrivare alle persone con le sue parole. Parleremo d’amore. E poi con Mario Biondi canterò “Natural woman” e “Sei bellissima” da solo con la chitarra. Ah, duetterò anche con Orietta Berti!”. Piero: “E canteremo con i Pooh, saremo quasi una squadra di calcio!”. Ricapitolando, i ragazzi de Il Volo si esibiranno in alcuni duetti con:

Irama,

Madame

Annalisa

Mario Buondi

Francesca Michielin

Orietta Berti

Pooh

Il Volo – Tutti per uno: quante puntate

Ma quante puntate sono previste per Il Volo – Tutti per uno su Canale 5? In tutto andranno in onda due puntate: la prima sabato 27 maggio; la seconda e ultima sabato 3 giugno 2023. Entrambe andranno in onda in esclusiva su Canale 5 dalle ore 21,30 alle ore 00,50. La durata complessiva sarà quindi di circa 3 ore e 20 minuti (pause pubblicitarie incluse).

Streaming e tv

Dove vedere Il Volo – Tutti per uno in diretta tv e live streaming? Lo show, come detto, va in onda il sabato sera alle ore 21,30 su Canale 5. Non solo tv. Sarà possibile seguire tutto anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity che permette di vedere e rivedere i vari programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.