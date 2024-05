A che ora inizia Il Volo – Tutti per uno: l’orario dello show su Canale 5. Durata e quando finisce

A che ora inizia Il Volo – Tutti per uno? Lo show dall’Arena di Verona va in onda su Canale 5 in tre serate, il 14, 21 e 28 maggio 2024. Dopo il grande successo dello scorso anno, la musica torna protagonista, per festeggiare i 15 anni di carriera del trio. Con loro per ogni puntata ci saranno grandi ospiti. L’inizio è previsto per le 21.30, subito dopo l’immancabile appuntamento con Striscia la notizia. Una lunga prima serata su Canale 5 che si protrarrà per circa 3 ore, fino a mezzanotte e quaranta. Ecco la programmazione completa:

Prima puntata: 14 maggio

Seconda puntata: 21 maggio

Terza puntata: 28 maggio

Uno spettacolo eccezionale all’insegna della grande musica con ospiti prestigiosi e momenti inediti ed emozionanti. Dopo l’uscita di Ad Astra, il primo disco di inediti uscito il 29 marzo, e il successo delle prime quattro date del World Tour in Giappone, il Volo festeggia su Canale 5 i quindici anni di una carriera strepitosa. Tra giugno e settembre, il trio partirà poi per 20 live estivi nei luoghi più suggestivi d’Italia. E nel 2025 sarà in tour negli USA, in Canada e in America Latina.

Streaming e tv

Dove vedere Il Volo – Tutti per uno in diretta tv e live streaming? Lo show, come detto, va in onda il martedì sera alle ore 21,30 su Canale 5. Non solo tv. Sarà possibile seguire tutto anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity che permette di vedere e rivedere i vari programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.