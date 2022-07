Il Volo – Tributo a Ennio Morricone (replica) streaming e diretta tv: dove vederlo

Dove vedere Il Volo – Tributo a Ennio Morricone, il concerto che il trio ha dedicato all’iconico maestro del cinema? L’evento viene trasmesso nuovamente in prima serata, quindi in replica, su Rai 1 sabato 2 luglio 2022 per ricordare il compianto maestro venuto a mancare nel 2020. Dall’arena di Verona, Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble hanno ripercorso la carriera di un grande artista che ha segnato il mondo del cinema e della musica, riproponendo le musiche leggendarie di Morricone. Ad accompagnarli nel corso della serata l’orchestra guidata dal Maestro Marcello Rota. Ma dove vedere in diretta TV e live streaming l’evento? Scopriamolo subito.

In TV

Come già anticipato, Il Volo – Tributo a Ennio Morricone va in onda in replica televisiva sabato 2 luglio 2022 in prima serata, a partire dalle ore 21:25 su Rai 1. Il canale per seguire la diretta TV è disponibile al tasto 1 del telecomando, in chiaro, oppure al tasto 501 per la versione HD. Chi ha un abbonamento alla pay-tv di Sky può trovare il canale anche al tasto 101.

Il Volo – Tributo a Ennio Morricone streaming

Ma non solo TV. Il concerto è disponibile anche in live streaming. Come seguire l’evento in diretta? Semplice: basterà accedere a RaiPlay, la piattaforma messa a disposizione degli utenti Rai in modo gratuito previa registrazione. Una volta effettuato il login anche tramite i social sarà possibile selezionare il canale di riferimento, in questo caso Rai 1, dal menù a tendina e seguire la diretta anche tramite desktop o via app.

La scaletta

Ma qual è la scaletta di Il Volo – Tributo a Ennio Morricone? Eccola di seguito: