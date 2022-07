Il Volo – Tributo a Ennio Morricone (replica): ospiti, scaletta e streaming

Questa sera, sabato 2 luglio 2022, va in onda in replica Il Volo – Tributo a Ennio Morricone, un appuntamento canoro che il trio dedica ad un grande maestro del cinema italiano. La cornice scelta è quella dell’Arena di Verona dove Il Volo ha organizzato un concerto omaggio trasmesso su Rai 1. Di seguito vediamo tutto quello che c’è da sapere sulla replica prevista sul primo canale di Viale Mazzini.

Anticipazioni e ospiti

Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble non hanno mai fatto mistero di essere profondamente legati alla musica di Ennio Morricone, artista del cinema che con le sue colonne sonore ha segnato la storia e venuto a mancare nel 2020. Nel 2011, ad esempio, hanno condiviso il palco di Piazza del Popolo a Roma esibendosi con un medley dei temi musicali più popolari del Maestro come C’era una volta in America e Malèna. Il Volo si esibisce all’Arena di Verona ricordando il suo grande talento ed è accompagnato dall’orchestra diretta da Marcello Rota. Come ospiti sono attesi il figlio di Ennio, Andrea Morricone, che è a sua volta compositore.

La scaletta

Ma qual è la scaletta di Il Volo – Tributo a Ennio Morricone? Eccola di seguito:

Estasi dell’oro

Your Love

Nessun dorma

Se telefonando

Il mondo (con Riccardo Cocciante)

Quando finisce un amore (canta Riccardo Cocciante)

Se

Metti una sera a cena (con Raphael Gualazzi e Nina Zilli)

‘O sole mio

Grande Amore

Here’s to you

E più ti penso

Your song

No puede ser nuova

Listen

Nella fantasia

Volare

Un amore così grande

My way

I colori dell’amore

Libiamo ne’ lieti calici

Estasi dell’oro

Conradiana

Il Volo – Tributo a Ennio Morricone streaming e TV

Dove vedere Il Volo – Tributo a Ennio Morricone in diretta TV e live streaming? Il programma come già anticipato va in onda sabato 2 luglio 2022 in prima serata su Rai 1. Per seguire l’evento in diretta è necessario sintonizzarsi al tasto 1 del telecomando oppure al tasto 501 per l’HD. Chi invece vuole seguire l’appuntamento con Mara Venier in live streaming può farlo tramite RaiPlay, piattaforma gratuita previa registrazione che funziona sia via desktop che via app.