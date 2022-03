Il settimo figlio: trama, cast, trailer e streaming del film su Sky Cinema

Questa sera, domenica 6 marzo 2022, su Sky Cinema Uno va in onda il film Il settimo figlio, pellicola del 2015 diretta da Sergej Bodrov, con Ben Barnes e Jeff Bridges. Si tratta dell’adattamento cinematografico del romanzo dark fantasy L’apprendista del mago. Ma qual è la trama, il cast, il trailer e dove vedere in streaming il film Il settimo figlio? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Trama

Il settimo figlio, film fantastico diretto da Sergej Vladimirovič Bodrov, racconta la storia di una strega molto cattiva, Madre Malkin (Julianne Moore), tenuta prigioniera in una caverna da John Gregory (Jeff Bridges), maestro appartenente all’ordine dei cavalieri che da sempre difendono il mondo dalle creature soprannaturali. Dopo moltissimi anni di prigionia, durante una notte di Luna di Sangue, la donna riesce a trasformarsi in un drago e finalmente scappare. William Billy Bradley (Kit Harington), l’assistente di John, avverte immediatamente il suo maestro, dicendogli che nel borgo vicino stanno suonando le campane in richiesta di aiuto. Quando arrivano nel villaggio si trovano davanti una bambina posseduta proprio dalla malvagia Malkin che, una volta cacciata dal corpo della piccola, cerca invano di controllare la mente del giovane apprendista. Tutto si complica quando questi, per cercare di dare fuoco alla strega, perde la vita sacrificandosi. Nonostante ciò, la donna riesce a scappare…

Il settimo figlio: il cast del film

Abbiamo visto la trama del film Il settimo figlio, ma qual è il cast? la pellicola diretta da Sergej Bodrov vede come protagonisti Ben Barnes, Jeff Bridges, Julianne Moore, Djimon Hounsou, Antje Traue, Olivia Williams, Alicia Vikander e Kit Harington. Di seguito tutti gli attori e i relativi personaggi interpretati.

Jeff Bridges: Maestro John Gregory

Julianne Moore: Madre Malkin

Ben Barnes: Tom Ward

Alicia Vikander: Alice Deane

Kit Harington: William “Billy” Bradley

Olivia Williams: Mam Ward

Antje Traue: Bony Lizzie

Kandyse McClure: Sarikin

Djimon Hounsou: Radu

Jason Scott Lee: Urag

John DeSantis: Zanna

Trailer

Di seguito il trailer del film Il settimo figlio, in onda questa sera su Sky Cinema Uno.

Streaming e tv

Dove vedere Il settimo figlio in tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – 6 marzo 2022 – su Sky Cinema Uno (canale 301 di Sky) alle ore 21.15. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma riservata agli abbonati Sky, SkyGo. E ancora in qualsiasi momento on demand su Sky e in streaming su NOW.