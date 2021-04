Il serialista

Nella nuova puntata de “Il Serialista”, il format che racconta il meglio delle serie tv, Renzo di Falco ospita Flavio Aquilone, il celebre doppiatore che presta la voce a Zac Efron e ad altri attori di successo. In apertura la serie tv “The Handmaid’s Tale”, dal romanzo di Margaret Atwood e che sta per tornare in America con la quarta attesissima stagione; segue un focus su “Ted Lasso”, produzione tra le più brillanti e che si può ritenere la rivelazione di Apple Tv.

