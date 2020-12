Il serialista

La nuova stagione de “Il Serialista”, il format che racconta, rigorosamente senza fare spoiler, il meglio delle serie tv sbarca su TPI. In questa prima puntata l’ospite d’onore è Pierdavide Carone, cantante partito da Amici di Maria De Filippi e approdato a Sanremo prima come autore di “Per tutte le volte che”, canzone vincitrice del Festival con Valerio Scanu e poi in coppia con Lucio Dalla nel 2012. Una vita piena di musica ma non solo: Pierdavide infatti è un accanito “serialista” e non ha mai perso un episodio di “House of Cards”. In apertura la serie tv “Altro che caffè”, una produzione francese che sta riscontrando i favori del pubblico, per poi passare a raccontare i punti forti de “La tregua” un thriller nordico molto affascinante e dall’esito imprevedibile. Entrambi sono titoli Netflix.

